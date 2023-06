Krvavý trailer na marvelovku Lovec Kraven představuje ikonického záporáka Spider-Mana

Nový snímek se zaměří na opomíjeného Spider-Manova záporáka

Pavoučí muž se v něm pravděpodobně ale neobjeví

Naproti tomu bychom se mohli dočkat jiných zajímavých postav

Komiksové univerzum Marvelu je velmi bohaté a i přes nedávný útlum v diváckých ohlasech to nevypadá, že by se hrdinové a padouši od zesnulého Stana Lee chystali do důchodu. Poměrně aktivní je v natáčení komiksových adaptací Sony, které vlastní práva na Spider-Mana, jakožto i všechny postavy spojené s pavoučím mužem. Animovaná adaptace Spider-Man: Napříč paralelními světy (ČSFD: 92 %) má opět zaděláno na Oscara, avšak japonská společnost nechce mít jen jedno želízko na stříbrném plátně.

Kraven dostane na stříbrném plátně prostor vůbec poprvé

Světu se proto představí padouch jménem Kraven, kterého dobře znají fanoušci komiksové předlohy a animovaného seriálu z 90. let, byť tam se představil v trochu jiné roli. Sony nicméně alespoň prozatím nechce Kravena prezentovat jakožto jednoho z ikonických záporáků Petera Parkera, ale jakožto samostatnou postavu, která má za cíl rozšířit jeho Sony’s Spider-Man Universe. Zároveň se jedná o první film z tohoto univerza s ratingem R, tedy nebude nouze o násilné a krvavé scény. O tom se ostatně můžete přesvědčit už v prvním traileru.

Lovec Kraven bude vyprávět temný a poněkud tragický příběh o tom, jak se ze Sergeje Kravinoffa (Aaron Taylor-Johnson) stal psychopatický milovník zvířat s chutí na lidskou krev. Ačkoli je jeho příběh původně silně spojen se Spider-Manem, v novém traileru je Kraven představen především jako muž, který se stále snaží vyrovnat s psychickým traumatem, které jemu a jeho bratrovi Dmitriji Smerďakovovi (Fred Hechinger) způsobil jejich násilnický otec (Russell Crowe).

Ve filmu se také objeví voodoo čarodějnice Calypso (Ariana DeBose) a krátký záblesk ruky prozradí i Alekseje Sytseviče (Alessandro Nivola), který je znám spíše jako Rhino, což naznačuje, že snímek nebude pouze o jednom ikonickém záporákovi pavoučího muže. Lovec Kraven by se mohl stát stěžejním projektem Sony v rámci jejich komiksového vesmíru a mohl by vhodně navázat na filmy s Venomem, který se na stříbrném plátně taktéž obešel bez svého úhlavního soka i přes to, že je se Spider-Manem spojen mnohem více než Kraven. Film každopádně můžeme v kinech očekávat už 6. října.