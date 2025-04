V Česku nula, ve světě přes 400 tisíc! Navzdory vysoké ceně se dvojitá skládačka Huawei prodává skvěle

Huawei Mate XT se podle spekulací prodává velmi dobře

Z nadvakrát ohebné novinky se údajně těší už více než 400 tisíc zákazníků

Překážkou podle všeho není ani vysoká cena

Čínská společnost Huawei to v případě chytrých telefonů nemá zrovna jednoduché, neboť se na ní stále vztahují americké sankce. Zatímco na západě už tato dříve mobilní jednička prodává jen nízké objemy telefonů a zaměřuje se spíše na příslušenství, na domácím čínském trhu je to trochu jiná písnička. Vzhledem k tomu, že v pevninské Číně je žádná omezení nesvazují, neváhá technologický gigant odvážně inovovat. Prozatímním vrcholem je nadvakrát ohebná skládačka Huawei Mate XT, která je první svého druhu na světě, minimálně co se týče prodeje koncovým zákazníkům.

Huawei Mate XT je překvapivý úspěch

Huawei Mate XT už při svém představení v loňském roce vzbuzoval rozporuplné emoce – u nejednoho technologického nadšence se mísil obdiv z pokroku společně s rozpaky nad vysokou cenou a omezenou dostupností. I když dostupnost se už nyní zlepšila a Mate XT je dostupný i na globálním trhu, vzhledem k softwarovým omezením nedostanete funkčně totožný telefon, jako uživatelé v Číně.

Ačkoli mnozí předvídali, že Huawei na své nadvakrát ohebné skládačce příliš nevydělá a že půjde spíše o kuriozitu, opak je podle všeho pravdou: podle dostupných spekulací čínská značka prodala přes 400 tisíc modelů Mate XT, a to navzdory ceně, která začíná na 19 990 jüanech (cca 66 tisíc korun s daní). Pokud jsou tyto spekulace pravdivé, nejedná se o vůbec špatný výsledek vzhledem k okolnostem.

V novém typu konstrukce vidí budoucnost nejen Huawei, ale podle všeho také Samsung. Ten by měl podle dřívějších spekulací odhalit svou odpověď na nadvakrát ohebnou skládačku čínského giganta ještě v letošním roce. Název chystané skládačky by měl být Samsung Galaxy G Fold a podle spekulací by měl nabídnout 9,96″ panel v rozloženém stavu, což je o téměř 30 procent větší plocha, než jakou nabízí Galaxy Z Fold 6.

