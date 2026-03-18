V Apple Studios bouchá šampaňské! Po třech letech tam slaví zisk dalšího Oscara

- V Cupertinu se mohu radovat – závodní film F1: The Movie získal Oscara za nejlepší zvuk
- Společnost Apple si letos vysloužila celkem šest nominací, čímž výrazně překonala nelichotivou loňskou bilanci
- Nejúspěšnějším počinem Applu nadále zůstává snímek V rytmu srdce (2021), který získal sošku za nejlepší film
Tvůrci závodního filmu F1: The Movie s (ne)stárnoucím Bradem Pittem v hlavní roli se mohou radovat hned z několika prvenství. Mezi sportovními snímky jde o nejvýdělečnější projekt všech dob a z pohledu Applu zároveň o neúspěšnější tažení světovými kinosály. Nově se filmaři navíc mohou pochlubit i nejznámějším filmovým oceněním – z 98. ročníku udílení Oscarů si odnesli sošku za nejlepší zvuk, a to v poměrně silné konkurenci Jedné bitvy za druhou (73 % na ČSFD) a hororových Hříšníků (72 % na ČSFD).
Apple vstupoval do nedělního filmového klání s celkem šesti nominacemi. Formule bojovaly ve čtyřech kategoriích – Nejlepší film, nejlepší zvuk, nejlepší vizuální efekty a nejlepší střih. O sošku za nejlepší vizuální efekty usiloval také thriller Autobus naděje, v němž se hlavní role nebojácného řidiče autobusu ujal Matthew McConaughey. V kategorii Nejlepší celovečerní dokument usiloval o vítězství intimní dokument Poznej mě v dobrém světle – tuto kategorii však nakonec opanoval snímek Pan Nikdo proti Putinovi s výraznou českou tvůrčí stopou.
Soška po třech letech
Co do počtu nominací si tak produkční společnost Applu výrazně polepšila oproti loňského ročníku, kdy neměla ani jedinou. V roce 2024 měl naopak streamovací gigant velmi silnou pozici se 13 nominacemi v čele se Scorseseho Zabijáky rozkvetlého měsíce. Žádnou z nominací však Apple nakonec neproměnil.
Před nedělním večerem získal Apple Oscara naposledy v roce 2023 za přibližně půlhodinový kraťas Chlapec, krtek, liška a kůň, který uspěl v kategorii nejlepší krátký animovaný film. Vůbec největší úspěch na Oscarech zaznamenali Cupertinští o rok dříve, kdy si dojemný film V rytmu srdce, který originálním způsobem nahlíží do života neslyšících lidí, odnesl cenu za nejlepší film. Navíc to bylo vůbec poprvé, co zvítězil snímek ze streamovací služby. Pokud jste ho dosud neviděli, rozhodně byste to měli napravit.