Netflix koupil Bena Afflecka i s jeho AI firmou. Filmařům může výrazně usnadnit práci

- Netflix se vydal na nákupy a jeho peněženka spočinula na firmě Bena Afflecka
- Ta se zabývá vývojem AI nástrojů, které usnadňují filmařům práci
- Kromě šestnácti členů přejde pod křídla streamovacího giganta i samotný hollywoodský herec
Do umělé inteligence neinvestují jen velké technologické společnosti. Výjimkou není ani streamovací gigant Netflix, který s AI už čile experimentuje, kupříkladu u některých svých filmů a seriálů. Nyní Netflix oznámil, že koupil společnost InterPositive. Ta patří hollywoodskému herci Benu Affleckovi a zabývá se výrobou nástrojů pro filmovou a televizní produkci založených na umělé inteligenci. V rámci této transakce přejde všech 16 členů současného týmu inženýrů a výzkumníků InterPositive do Netflixu. Affleck se navíc také připojí ke streamovací službě jako poradce.
Netflix koupil firmu hollywoodské hvězdy
V prohlášení o akvizici se Affleck nevyhnul ani důvodům, které ho vedly k založení InterPositive v roce 2022. Herec uvedl, že se rozhodl vstoupit do technologického odvětví poté, co pozoroval počátky rozmachu umělé inteligence a zjistil, že mnoho nástrojů je nevyhovujících. Affleck cítil, že má odpovědnost vůči svým kolegům a našemu odvětví chránit sílu lidské kreativity a lidi, kteří za ní stojí. „Chtěl jsem vytvořit pracovní postup, který zachycuje dění na place, s terminologií, která odpovídá jazyku, kterým již mluví kameramani a režiséři, a zahrnuje konzistenci a kontroly, které by očekávali,“ vysvětlil Affleck.
Na rozdíl od modelů umělé inteligence navržených ke generování vizuálních výstupů na základě textu, se technologie InterPositive zaměřuje na příjem denních záběrů (důležitý proces postprodukce, který zahrnuje přenos, ověření a překódování surového kamerového záznamu a zvuku z celodenního natáčení do použitelného a uspořádaného média) a vytváření aktiv, která lze poté začlenit do postprodukce. Modely lze použít k manipulaci s pozadím, překomponování záběrů a odstranění vizuálních prvků, jako jsou kaskadérské dráty, které by neměly být viditelné.
Hlavním prodejním argumentem InterPositive je to, že její modely jsou trénovány specificky pro jednotlivé projekty, a proto mohou produkovat jedinečné materiály přizpůsobené vizi filmaře. Modely potřebují denní záběry, aby mohly vytvořit něco užitečného, což znamená, že potřebují také lidi. Netflix zatím neoznámil, kdy a jak bude technologii InterPositive využívat ve svých interních projektech.