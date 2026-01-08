TOPlist

Velké plány Netflixu pro rok 2026: kvalitní seriály, živé přenosy a další novinky

Snímek ze seriálu Stranger Things
  • Oblíbený Netflix nehodlá v roce 2026 polevit s náloží filmů a seriálů
  • Za zmínku stojí třeba pátá řada Zaklínače nebo Peaky Blinders: The Immortal Man
  • Vyhýbat se nebude ani živým přenosům

Streamovací platforma Netflix má za sebou turbulentní rok 2025, který se odrazil nejen na našich obrazovkách, ale také v zákulisí. Za zmínku stojí například rozdělení akcií v poměru 10:1 nebo premiéra poslední řady oblíbeného seriálu Stranger Things či Hra na oliheň. Ani v letošním roce nechce oblíbená značka zpomalovat a naopak chystá řadu novinek, kvůli kterým bude stát za to si službu předplatit. Na co se můžeme těšit v roce 2026?

Netflix bude mít co nabídnout

Společnost právě zveřejnila svůj plánovaný program na tento rok, který zahrnuje řadu významných filmů a seriálů. Pokud jde o seriály, vrátí se 3 Body Problem (2. řada), hraná verze Avatar: the Last Airbender (2. řada) a The Witcher (pátá a poslední řada), přičemž u žádného z nich není v současné době známo přesné datum premiéry, pouze obecné „v roce 2026“. Mezi dalšími velkými hity je 4. řada Bridgerton, která bude uvedena ve dvou částech 29. ledna a 26. února, 2. řada hraného seriálu One Piece 10. března a 2. řada Beef 16. dubna.

Za zmínku také stojí, že Stranger Things ještě nejsou úplně u konce. Dokument o natáčení páté a poslední řady bude vysílán 12. ledna a animovaný spin-off Tales From ’85 má premiéru naplánovanou na rok 2026. Pokud jde o filmovou nabídku, situace je o něco méně dramatická. Nejvýznamnějšími tituly jsou Peaky Blinders: The Immortal Man (6. března v kinech, 20. března na Netflixu), Enola Holmes 3 (léto) a adaptace Narnie od Grety Gerwig (v listopadu v kinech, v prosinci na streamovací platformě). Nabídka her je obzvláště skromná, jedinou dosud nevydanou hrou je zatím nepojmenovaný titul FIFA, který se připojí k relativně nové iniciativě Netflixu v oblasti televizních her.



Fotbalista v televizi s logem Netflix (Ilustrační obrázek)



Kromě tradičních pořadů se Netflix letos zaměřuje také na živé vysílání. A začne se brzy: 20. ledna bude mít premiéru obnovená verze pořadu Star Search a 1. března se budou vysílat ceny SAG-AFTRA Actor Awards. To vše navíc ke sportovním událostem ze světa WWE, NFL a nové smlouvě s MLB. Samozřejmě stojí za zmínku, že je teprve leden, takže Netflix pravděpodobně během roku oznámí spoustu dalších seriálů, filmů a událostí (nebo některé z nich možná odloží). Na co se nejvíce těšíte vy? Dejte nám vědět do komentářů.

