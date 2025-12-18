FIFA se vrací do světa her! Tentokrát bez EA a v nové podobě

- Značka FIFA hlásí návrat do herního světa
- Nejde ovšem o hru z dílny EA, ale od studia Delphi Interactive
- Má jít o titul, který si zahrajete na vaší televizi bez potřeby extra hardwaru
Když se mezi hráči řekne FIFA, patrně každý si vybaví jednu z nejpopulárnějších sportovních značek světa, stejně jako nekonečné debaty o tom, zda je lepší simulací fotbalu právě FIFA, nebo konkurenční PES. Před pár lety ale tuto debatu výrazně ovlivnila ztráta práv Electronic Arts na značku FIFA, přičemž jejich fotbalové tituly se nyní jmenují poněkud kostrbatě EA Sports FC, byť jim v běžné mluvě stejně neřekne nikdo jinak, než známou čtyřpísmennou zkratkou. Nyní ale tato značka ohlásila velký návrat těsně před mistrovstvím světa ve fotbale, které se příští rok odehraje v Kanadě, Mexiku a Spojených státech amerických.
Fotbalová hra ve spolupráci Netflixu a FIFA
Kdo ale čekal, že EA opět získalo práva, bohužel bude zklamán. Hra, kterou vyvinula a vydala společnost Delphi Interactive, je k dispozici exkluzivně na platformě Netflix Games, což znamená jediné – půjde o odlehčený titul, nikoli o plnohodnotnou konkurenci zavedených videoherních fotbalů. „Mistrovství světa ve fotbale bude kulturní událostí roku 2026 a fanoušci nyní budou moci oslavit svou vášeň pro tento sport tím, že si hru přenesou přímo do svých obývacích pokojů,“ řekl Alain Tascan, prezident divize her ve společnosti Netflix. „Chceme vrátit fotbal k jeho kořenům pomocí něčeho, co může hrát každý pouhým stisknutím tlačítka.“
Vyjádření si nenechal ujít ani prezident FIFA, Gianni Infantino: „FIFA je velmi nadšená, že se před mistrovstvím světa ve fotbale 2026 spojila s Netflix Games a Delphi Interactive. Tato významná spolupráce je klíčovým milníkem v úsilí FIFA o inovace v oblasti fotbalových her, které mají oslovit miliardy fotbalových fanoušků všech věkových kategorií po celém světě a předefinovat samotný pojem simulačních her. Naše přepracovaná hra skutečně znamená začátek nové éry digitálního fotbalu. Bude zdarma k dispozici pro členy Netflixu a pro FIFA představuje velký historický krok.“ Otázkou ovšem zůstává, jestli podobně nadšení budou i samotní hráči.
Nepřehlédněte
Boj o Warner Bros. začíná! Netflix se chlubil vítězstvím, Paramount do toho hodil vidle
Premisa vydání hry staví na tom, že miliony lidí po celém světě sledují filmy, seriály a dokumenty na Netflixu, tudíž si skrze své televizory (a chytré telefony jakožto ovladače) budou chtít i něco zahrát. „Fotbal je největší událostí na světě,“ říká Casper Daugaard, zakladatel a generální ředitel Delphi Interactive. „Jako celoživotní fanoušci FIFA jsme poctěni, že můžeme pomoci uvést na trh odvážnou novou generaci a přetvořit budoucnost této franšízy. Naše mise je jednoduchá: udělat z hry FIFA nejzábavnější, nejdostupnější a nejglobálnější fotbalovou hru, jaká kdy byla vytvořena.“ Hra by měla být k dispozici ještě před úvodním výkopem šampionátu v příštím roce.