Boj o Warner Bros. začíná! Netflix se chlubil vítězstvím, Paramount do toho hodil vidle

- Převzetí Warner Bros. se Netflixu začíná komplikovat
- Nemohou za to regulační úřady, ale protinabídka společnosti Paramount
- Pro koho se Warner Bros. ve finále rozhodne zůstává otázkou
Koncem minulého týdne otřásla velká novina, která se týkala streamovacího giganta Netflixu. Ten totiž oficiálně oznámil, že hodlá převzít aktiva společnosti Warner Bros., tedy včetně jeho studií, rozsáhlého katalogů filmů či seriálů a také konkurenční streamovací služby HBO Max, a to za poměrně vysokou částku 72 miliard dolarů, tedy přibližně 1,5 bilionu korun. I když tuto novinu stihl Netflix oznámit i svým předplatitelům, aktuálně to vypadá, že vyhráno rozhodně nemá. Řeč není o možném zamítnutí ze strany regulačních úřadů, ale o protinabídce ze strany Paramountu.
Bude to Netflix, nebo Paramount?
Paramount předložil protinabídku na převzetí Warner Bros. Discovery v hodnotě 108,4 miliardy dolarů (cca 2,26 bilionů korun) a označil dohodu ze strany Netflixu za „podřadnou“. Na rozdíl od nabídky Netflixu by návrh Paramountu zahrnoval také lineární televizní stanice vlastněné společností WBD. Paramount tvrdí, že jeho nabídka představuje lepší alternativu k Netflixu, a poukazuje na potenciálně dlouhý proces schvalování regulačními orgány s nejistým výsledkem.
V rozhovoru s Davidem Faberem ze CNBC se předseda představenstva a generální ředitel Paramountu David Ellison vyhnul otázce, zda jeho otec Larry Ellison prodá akcie, aby financoval tuto nabídku. Regulační dokumenty, které objevila firma Axios, naznačují, že součástí nabídky Paramountu je také soukromá investiční společnost Affinity Partners, kterou založil zeť prezidenta Donalda Trumpa, Jared Kushner.
WBD uvedla, že nabídku Paramountu pečlivě posoudí a zváží, a dodala, že představenstvo společnosti nemění své doporučení ohledně dohody s Netflixem, píše Variety. Právníci Paramountu napsali dopis Warner Bros. poté, co společnost odmítla tři z jejích nabídek, a zpochybnili spravedlivost nabídkového řízení s tvrzením, že upřednostňuje jediného uchazeče, jak informovala stanice CNBC. David Ellison v pondělním rozhovoru pro CNBC uvedl, že fúze Netflixu s WBD by vytvořila společnost s bezprecedentní tržní silou, která by poškodila spotřebitele, Hollywood a kreativní komunitu. Jestli tedy Warner Bros. skončí u Netflixu prozatím není jisté.