Bomba na závěr roku! Netflix nabízí přes 100 miliard za Warner Bros.

Streamovací platformy zaměřující se na filmy, seriály a dokumenty za poslední roky vyrostly jako houby po dešti. Pokud chcete mít k dispozici co možná největší katalog obsahu, nezbývá vám než si předplatit větší počet služeb, což logicky umí časem pořádně vlézt do peněz. Na konci letošního roku to ale vypadá, že se schyluje k velkému nákupu, jenž by teoreticky mohl počet streamovacích platforem zredukovat – Warner Bros. Discovery údajně zahájila exkluzivní jednání o prodeji svých filmových a televizních studií a streamovací služby HBO Max společnosti Netflix, alespoň podle informací od osob obeznámených s těmito jednáními.
Největší nákup v historii Netflixu
Netflix nabízí částku ve výši 5 miliard dolarů (cca 103 miliard korun), pokud regulační orgány transakci neschválí. Obě firmy by mohly oznámit dohodu již v nejbližších dnech, pakliže jednání neskončí neúspěchem. Pokud se tato tvrzení zakládají na pravdě, naznačuje to, že Netflix předstihl společnosti Paramount a Comcast, jež měly také zájem o akvizici. Netflix nabízí 28 dolarů za akcii, přičemž ve čtvrtek po uzavření burzy byla hodnota akcií Warner Bros. 24,54 dolaru. Před uzavřením prodeje dokončí společnost Warner Bros, jejíž celková hodnota přesahuje 60 miliard dolarů (cca 1,25 bilionu korun), plánované vyčlenění televizních kanálů, včetně CNN, TBS a TNT.
Pokud by k dohodě došlo, přineslo by to zásadní změnu v zábavním průmyslu, protože by se spojila dominantní placená streamovací služba na světě s jedním z nejstarších a nejuznávanějších hollywoodských studií. Případná akvizice by představovala dramatický strategický posun pro Netflix, který se do podobné transakce doposud nepustil.
Průkopník na poli streamované zábavy se stal nejcennější společností Hollywoodu, aniž by disponoval vlastní knihovnou obsahu nebo studiem, a to díky licencování programů od jiných subjektů a následnému rozšíření do oblasti originálního obsahu. Díky této akvizici by se Netflix stal vlastníkem sítě HBO spolu s knihovnou úspěšných seriálů, jako jsou Rodina Sopránů a Bílý lotos. Mezi aktiva Warner Bros. patří také rozsáhlá studia v Kalifornii a obrovský filmový a televizní archiv, který zahrnuje například Harryho Pottera a Přátele.