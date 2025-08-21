Úprava fotek hlasem a kontextuální návrhy odpovědí. Nové Pixely přináší nálož AI novinek

- Google včera nepředstavil pouze nový hardware, ale i novinky v softwaru a umělé inteligenci
- Na nových Pixelech bude možné upravovat fotografie hlasem
- Camera Coach vás naučí lépe fotit, Magic Cue vám zase ve Zprávách doporučí kontextuální odpovědi
Google včera večer představil spoustu nových zařízení Pixel, především čtveřici nových smartphonů rodiny Pixel 10. Po designové stránce se oproti minulé generaci prakticky nic nezměnilo, hlavní vylepšení se odehrála uvnitř – telefony dostaly nové čipsety, podporu magnetického příslušenství a také nový operační systém Android 16 se svěžím designovým jazykem Material 3 Expressive. Součástí nového systému je i spousta nových exkluzivních funkcí využívajících umělou inteligenci. Co všechno nové Pixely umí?
Konverzační editování fotografií
Umělou inteligenci lze k editaci fotografií využívat již delší dobu – s její pomocí lze například ze snímků odstraňovat nežádoucí objekty a nahrazovat je vygenerovaným pozadím. Google jde ve své aplikaci Fotky ještě dál – nově nebude nutné cokoliv označovat či si hrát s tlačítky a posuvníky, postačí pouze umělé inteligenci zadat jednoduchý hlasový nebo textový příkaz.
Příkazy mohou být obecné či více poměrně specifické, sám Google zveřejnil několik příkladů:
- Obnov tuto starou fotografii
- Odstraň auta v pozadí
- Odstraň odrazy a oživ vybledlé barvy
- Odstraň odlesky, celý snímek rozjasni a přidej na oblohu několik mraků
- Přidej zábavné předměty, například klobouk nebo sluneční brýle
- Změň pozadí
Umělá inteligence dokáže zpracovat i několik příkazů najednou, do výsledné „fotografie“ se poté uloží informace o tom, že snímek byl upraven (C2PA Content Credentials). Konverzační editace fotografií bude zpočátku dostupná pouze na smartphonech rodiny Pixel 10, později by se měla rozšířit i na další zařízení.
Umělá inteligence pronikne i do aplikace Zprávy, ve které bude uživateli našeptávat návrhy odpovědí. Nikoliv však pouze obecné textové návrhy, ale specifické rady založené na znalosti kontextu. Pokud se vás například kamarád zeptá na restauraci, ve které máte rezervované místo, Zprávy vám přímo navrhnou její jméno. Pokud se vás babička zeptá, kdy letíte s rodinou na dovolenou, umělá inteligence vám okamžitě napoví na základě znalostí z kalendáře nebo emailu.
Google se snaží být v tomto maximálně transparentní, dlouhým stiskem na návrh se uživatel dozví, odkud umělá inteligence čerpala data.
Daily Hub vám naplánuje den
Na stráknu Discover page, která se na mnoha smartphonech s Androidem obvykle nachází nalevo od domovské obrazovky, přibyla funkce Daily Hub. Ta funguje podobně jako Now Brief od Samsungu – na jednom místě vám přehledně zobrazí informace shrnující následující den, například předpověď počasí, chystané schůzky apod. Pod tímto blokem pak uživatel najde doporučené články nebo videa na YouTube.
Kontextuálně se bude chovat i nová aplikace Journal, která má sloužit k zaznamenávání myšlenek. Umělá inteligenci bude v této aplikaci navrhovat obrázky z galerie, adresy míst, která jste navštívili, nebo aktivity, které jste podnikly. Aplikace pak bude jednotlivé příspěvky kategorizovat na základě témat.
Aplikace Deník je dostupná v obchodě Play, zatím ji lze ale instalovat pouze na telefony Google Pixel.
Ještě chytřejší fotoaparát
S umělou inteligencí lépe pracuje i výchozí fotoaplikace. Nově je v ní funkce Camera Coach, což je asistent, který uživateli poradí, jak pořizovat lepší fotografie – poradí s úhlem, s osvětlením nebo výběrem režimu focení.
Nová je i funkce Auto Best Take, která umí spojit více fotografií do jedné tak, aby každý na fotografii vypadal co nejlépe.
Vylepšena byla i funkce Add Me, díky které je možné vytvářet skupinové fotografie s dodatečným přidáváním lidí (zejména fotografa). Tato funkce nově dokáže pojmout do záběru více lidí.
Živý překlad hovorů přirozeným hlasem
Na nových Pixelech rovněž lépe vynikne funkce živého překladu telefonních hovorů z jednoho jazyka do jiného. Díky síle čipsetu Tensor G5 totiž umělá inteligence dokáže hovor nejen překládat, ale rovněž hovořit hlasem volajícího/volaného.
Bohužel tato funkce zatím podporuje omezené množství jazyků – angličtinu, španělštinu, němčinu, japonštinu, francouzštinu, hindštinu, italštinu, portugalštinu, švédštinu, ruštinu a indonéštinu.
Vylepšení asistenta Gemini Live
Google rovněž vylepšil vizuální podobu asistenta Gemini Live. K dispozici jsou například nové indikátory zakrývající část obrazu, aby bylo snazší zjistit, na co se asistent odkazuje.
Google také slibuje, že již brzy vydá nový model, který výrazně vylepší způsob, jakým Gemini využívá prvky lidské řeči – asistentovi tak například v průběhu odpovědi budete moci říci, aby mluvil pomaleji. Gemini Live bude rovněž měnit tón hlasu v závislosti na emocionální povaze tématu.