Úložiště budoucnosti? Nový SSD disk z Číny je velký jako SIM karta

- Čínská společnost Biwin chystá nový typ úložiště s názvem Mini SSD – je velké jako SIM karta a má rychlost až 3 700 MB/s
- Novinka kombinuje kompaktní rozměry MicroSD karet s rychlostí čtení a zápisu srovnatelnou s moderními NVMe disky
- Mini SSD už stihlo zaujmout některé čínské výrobce výkonných herních handheldu
MicroSD karty se sice vyznačují malými rozměry, ale zároveň jsou velmi pomalé. SSD disky s rozhraním M.2 jsou naopak bleskově rychlé, zato ale rozměrově větší a zcela uzavřené. Na trhu by však už brzy mohl objevit nový typ SSD disku, který přinese to nejlepší z obou výše zmíněných typů úložišť – kompaktní rozměry i vysoké rychlosti čtení a zápisu dat. Není divu, že o novinku od čínského výrobce Biwin už projevily zájem dva výrobci nabušených herních handheldů.
Malý a bleskově rychlý
Čínský výrobce paměťových zařízení o novém úložišti hovoří jako o „Mini SSD“, ale setkat se můžete také s označením „1517“, které vychází z jeho kompaktních rozměrů. Disk totiž měří pouze 15 x 17 x 1,4 milimetru, takže je menší než americký cent a jen o něco rozměrnější než běžná MicroSD karta. Navzdory tomu nabízí maximální rychlost čtení 3 700 MB/s (3 400 MB/s při zápisu) přes standard PCIe 4×2. K dispozici by měl být ve třech variantách – s kapacitou 512 GB, 1 TB a 2 TB.
Pro představu, nové karty MicroSD Express, které jsou kompatibilní s konzolí Nintendo Switch 2, dosahují teoretické maximální rychlosti 985 MB/s, oproti Mini SSD jsou tedy téměř čtyřikrát pomalejší. Standardní karta SD Express s rychlostí 3 940 MB/s by si s novinkou od společnost Biwin sice poradila, rozměrově by ale byla dvakrát větší.
Nový standard?
Podle čínského výrobce je disk odolný proti vodě a prachu podle normy IP68 a měl by přežít i pád až z třímetrové výšky. Těžko říct, zda se z SSD Mini může v budoucnu stát skutečný standard, který postupně přijmou i ostatní výrobci. Biwin tvrdí, že se jeho paměťové rozšíření hodí do notebooků, fotoaparátů i telefonů.
V takovém případě by výrobci nicméně museli svá zařízení vybavit speciálním slotem, který funguje stejně jako slot na SIM karty – po zasunutí špendlíku do vyhrazeného otvoru vyskočí šuplíček. Už nyní je však jasné, že se slot objeví ve dvou špičkových čínských handheldech. Jedním z nich je hybrid mezi notebookem a tabletem s názvem OneXPlayer Super X, dalším pak GPD Win 5, speciální batoh se zařízením Halo Strix.