Toto je nejprůhlednější Game Boy na světě! Transparentní jsou i plošné spoje

- Transparentní materiály a technologie spolu velmi dobře ladí
- Australská kutilka Natalie The Nerd takřka kompletně zprůhlednila ikonického Game Boye
- Za tímto účelem si i navrhla vlastní průhledné plošné spoje
V segmentu spotřební elektroniky je běžnou praxí, že složité technologické řešení často zakrývá designový „obal“. Nejen technologičtí nadšenci ale rádi vidí „střeva“ těchto produktů, přičemž oblíbeným řešením je modding v podobě výměny vnějšího krytí za transparentní plast, díky čemuž lze vidět veškerou krásu složitosti zařízení bez nutnosti jeho rozebírání. Výjimkou v tomto ohledu není ani oblíbené retro zařízení Game Boy, jenž provázel v dětství nejednoho z nás. Právě jeho průhledná verze v nafialovělém plastu byla pro mnoho lidí prvním kontaktem s transparentním designem elektroniky.
Průhledný Game Boy se vším všudy
Není proto divu, že na tuto legendu mnozí rádi navazují. Výjimkou není ani modderka s přezdívkou Natalie The Nerd, která je pilířem modderské komunity okolo Nintenda Game Boy a zároveň samoukem, jež se učila právě na této ikonické konzoli. Nyní se pustila do své, možná doposud nejodvážnější, práce, která zahrnuje konstrukci co možná nejvíce transparentního handheldu Game Boy Color. Nejde přitom jen o zabalení do průhledného plastu, ale také o výrobu vlastních transparentních plošných spojů, které si Natalie The Nerd sama navrhla.
Z designového hlediska jde o velmi krásný kus hardwaru, nad kterým srdce každého technologického nadšence zaplesá. Na druhou stranu se jedná spíše o kus vhodný na vystavení v muzeu, než o konzoli, kterou si s sebou budete brát na cesty. Tento transparentní Game Boy Color je totiž poměrně křehký a náchylný k poškození, především s ohledem na dlouhodobé používání. S tímto pohledem souhlasí i samotná tvůrkyně: „Jo, není to vůbec praktické. Je to spíše umělecké dílo, abych byla upřímná,“ stojí v její odpovědi na jeden komentář týkající se praktičnosti transparentního Game Boye.
Natalie je původem Australanka a kromě svého koníčku v podobě moddování Game Boye rovněž prodává i drobnou elektroniku, jako jsou sady RGB diod či nabízí také opravu ikonických japonských konzolí. Se svou prací se často chlubí na vlastním YouTube kanále, kde má přes 4,5 tisíce odběratelů.