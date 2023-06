Ubisoft potěšil fanoušky. Představil nové Star Wars i Assassin’s Creed

Konference Ubisoftu ukázala herního Avatara či nové Asasíny

Pozornost si pro sebe ale ukradla desetiminutová ukázka Star Wars Outlaws

Francouzi nezapomněli ani na tituly pro mobily a VR

Nástupce videoherní výstavy E3 je právě v plném proudu, přičemž svou vlastní konferenci měl také francouzský gigant Ubisoft. Kromě celé řady osobností, kterým dělá potíže vyslovit písmeno h, se na pódiu prezentovalo hned několik zajímavých herních titulů, přičemž o některých z nich jsme se věděli již z předchozích konferencí Microsoftu a úvodní keynote Summer Game Fest. Na jaké novinky se mohou hráči těšit a které nás zaujaly ze všech nejvíce?

Videoherní Avatar připomíná sérii Far Cry

Úvodní část byla věnována velkým modrým mimozemšťanům známým jako Na’vi. Hra Avatar: Frontiers of Pandora navazuje na veledílo režiséra Jamese Camerona, jehož druhý díl nedávno proběhl v kinech a ke shlédnutí je už i na streamovací platformě Disney+. Akční titul z pohledu první osoby bude vyprávět samostatný příběh odehrávající se na planetě Pandora, přičemž ukázka prezentovala nejen předem připravené záběry, ale také ukázku samotné hratelnosti. Jak bude Avatar: Frontiers of Pandora vypadat v praxi se snad dozvíme už 7. prosince letošního roku.

Na Summer Game Festu nás zaujal také nový přírůstek do série Prince of Persia s podtitulem The Lost Crown. Nyní jsme ovšem konečně mohli detailněji nahlédnout na samotnou hratelnost, která se sice od původních her mírně liší, přesto bude obsahovat některé ikonické prvky, jako je vracení času. Fanoušci Assassin’s Creed, kteří jsou či budou majiteli virtuální reality Meta Quest 2 a 3 se dočkali ukázky z Assassin’s Creed Nexus, která je určena právě pro VR a nechyběly ani nové záběry z Assassin’s Creed Codename Jade, což je mobilní titul zasazený do starověké Číny.

Assassin’s Creed Mirage vrátí hráče ke kořenům série

Zklamaní nebyli ani hráči plnohodnotných titulů ze série Assassin’s Creed, neboť Ubisoft se pochlubil záběry z chystaného Mirage. Ten nás v kůži hašašína Basima vrátí zpět do 9. století našeho letopočtu na území dnešního Iráku, kde celá série odstartovala svůj vzestup ke slávě. Návrat ke kořenům pocítí hráči nejen zasazením, ale také mechanikami, které má Ubisoft v plánu osekat o některé RPG prvky, které se v posledních dílech dostaly více do popředí. Na Blízký východ se hráči opět podívají už 12. října na PC, PlayStationu a Xboxu.

Zlatým hřebem se nicméně stala ukázka přímo ze hry Star Wars Outlaws. V ní se chopíte Kay Vess, která je jakousi ženskou obdobou Hana Sola. Zhruba desetiminutová prezentace poodhalila více detailů jak ze samotné hratelnosti, která zahrnuje pasáže s plížením i střílením s blasteru, pohyb v otevřeném světě, dialogové volby či dokonce možnost nasednout na vesmírný koráb a opustit planetu bez viditelného načítání rovnou do vesmírného boje. Outlaws se svou stylizací a absencí světelných mečů pokusí zaujmout především fanoušky seriálů Mandaloriana, Boba Fett: Zákon podsvětí či samostatného filmu Solo. O datu vydání toho prozatím moc nevíme, nicméně hra by měla spatřit světlo světa někdy příští rok.

Star Wars Outlaws budou prvním přírůstkem do videoherní rodiny Hvězdných válek od Ubisoftu, který převzal otěže po EA. Právě Electronic Arts bylo exkluzivním tvůrcem několika her z předaleké galaxie, jako je vzkříšení multiplayerových akcí Battlefront 1 a 2, návrat do kokpitů stíhaček ve Squadrons či oceňované soulslike hry Star Wars Jedi: Fallen Order a Survivor. Jakým způsobem se podaří Ubisoftu navázat není prozatím jasné, avšak z dostupných záběrů je budoucnost videoherních Hvězdných válek nejspíše v dobrých rukou.

Jaké herní tituly zaujaly nejvíce vás? Dejte nám vědět do komentářů.