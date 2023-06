Nestihli jste ho v kině? Avatar 2 je nově dostupný na Disney+

Divácky extrémně oblíbený druhý díl Avatara The Way of Water je k dispozici na Disney+

Film je dostupný s českým dabignem, k dispozici je i několik bonusů

Předplatné Disney+ stojí 199 Kč/měsíc, výhodnější roční balíček vyjde na 1 990 Kč

Když se v roce 2009 v kinech objevil první dil filmu Avatar, způsobil celosvětový poprask, zažehl zájem o 3D projekce a krátce po premiéře se stal nejvýdělečnějším snímkem všech dob. Z úrovně digitálních triků a zpracování nejen přírody fiktivní planety Pandora, ale také jejich domorodých obyvatel, se tají dech ještě nyní. Není proto divu, že mnozí legendárního režiséra Jamese Camerona prosili na kolenou o pokračování. Těch nakonec dorazí hned několik.

Avatar 2: The Way of Water do českých kin dorazil 15. prosince a za prvních sedm týdnů dokázal přilákat více než 1,2 milionu diváků. Pokud jste druhý díl z nějakého důvodu nestihli v kině, nebo se na něj chcete podívat znovu, můžete tak učinit prostřednictvím streamovací platformy Disney+, kde je novinka od 8. června dostupná.

Film si můžete pustit s českým dabingem ve 4K rozlišení. Nechybí ani certifikace Dolby Atmos a Dolby Vision. Společně s filmem na Disney+ naleznete i několik bonusů, například o tom, jak James Cameron vytváří jednotlivé světy na Pandoře.

Příjemným překvapením je, že na Disney+ najdete i vylepšenou první verzi Avatara ve 4K rozlišení a rovněž s podporou technologie Dolby Vision a zvukem Dolby Atmos. V následujících letech Cameron do kin uvede ještě další tři díly, mezi kterými by měl být vždy dvouletý odstup. Pětidílná sága Avatar by měla být kompletní v roce 2028.

Standardní měsíční předplatné Disney+ vychází na 199 Kč měsíčně, nicméně pokud si jej předplatíte na celý rok, zaplatíte 1 990 Kč (ušetříte necelých 400 Kč).