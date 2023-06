Nálož herních novinek ze Summer Game Festu: Alan Wake 2, Prince of Persia i nový Sonic

Úvodní konference Summer Game Fest byla našlapaná herními novinkami

Dočkali jsme se trailerů na Mortal Kombat 1, Alan Wake 2 či Final Fantasy VII Rebirth

Tím ale náhrada za zrušenou E3 rozhodně nekončí

Když v březnu letošního roku padlo oficiální rozhodnutí, že největší herní veletrh na světě E3 neproběhne, celá řada hráčů tím byla šokována. Klesající zájem ze strany návštěvníků i samotných vystavovatelů ohrožoval existenci veletrhu už pár let nazpět, nicméně globální pandemie zasadila E3 poslední ránu z milosti. Naštěstí to neznamená, že bychom se jako každé léto nedočkali pořádné nálože herních novinek – jen oproti minulým rokům si každá velká firma a vydavatel musí zajistit svůj vlastní prostor.

Jako první vykopl svou téměř dvouhodinovou prezentaci Summer Game Fest v podání Geoffa Keighleyho a nutno podotknout, že se herními oznámeními rozhodně nešetřilo. Které hry nás nejvíce zaujaly?

V Mortal Kombat 1 opět potečou potoky krve

Značnou pozornost si pro sebe uzurpoval nový díl legendární bojovky Mortal Kombat s prostým číselným označením 1. Ten se na Summer Game Festu prezentoval novým gameplay trailerem, ve kterém kromě potoků krve ukázal taky nový systém kameo bojovníků – ti vám mohou v boji krátkodobě vypomoci, jako tomu je kupříkladu u sérií Marvel vs. Capcom nebo Dragon Ball FighterZ. Na vlastní kůži si budeme moci novinky vyzkoušet už 19. září.

Velký comeback zahlásila také ikonická značka Prince of Persia, která téměř upadla v zapomnění vinou úspěšné série Assassin’s Creed. Kdo by čekal remaster původních Písků času, šeredně by se ovšem mýlil. Ubisoft namísto toho odhalil zbrusu nový přírůstek Prince of Persia: The Lost Crown, který je akční skákačkou se vším všudy, včetně moderní stylizace. K dispozici bude až 18. ledna 2024 na Playstation, Xbox, Nintendo Switch a PC, přičemž více detailů se dozvíme na samostatné prezentaci Ubisoftu.

Na Summer Game Festu na sebe upozornilo také skvělé akční RPG Path of Exile 2, které ve svém traileru až nápadně připomínalo nedávno vydané Diablo IV. Tomu bude velkým konkurentem a je dobře, že oba tituly nevycházejí ve stejný čas. Více informací se dozvíme už 28. července. Návrat na scénu zahlásil také ježek Sonic, který se prezentoval trailerem na hru Sonic Superstars, která vrací sérii ke kořenům.

Alan Wake 2 dostane dvě hratelné postavy

Pozitivní ohlasy vzbudil také gameplay trailer na hru Alan Wake 2, který slibuje tíživou hororovou atmosféru a možnost přepínání mezi dvěma hlavními postavami. Vzhledem k tomu, že spisovatel Alan Wake je stále uvězněn mimo tento svět, bude mu muset k návratu pomoci agentka FBI Saga Anderson. Datum vydání titulu Alan Wake 2 bylo stanoveno na 17. října na PC, PS5 a Xbox Series, přičemž k dispozici bude pouze v digitální podobě.

Z opačné strany na to šlo RPG Final Fantasy VII Rebirth, které naopak bude k dispozici rovnou na dvou discích. Pokračování populárního remaku patrně nejznámějšího dílu Final Fantasy představilo většinu známých hrdinů, nakouslo soubojový systém a především odhalilo dechberoucí grafiku. Kdy se dočkáme vydání, prozatím není jasné, nicméně podle dostupných informací se datum dozvíme již brzy.

Na závěr můžeme ještě zmínit zombie akci John Carpenter’s Toxic Commando, která překvapila povedeným trailerem, oznámené datum vydání Marvel’s Spider-Man 2, které se na konzoli PlayStation 5 objeví 20. října, či novou hru ze světa Pána prstenů Lord of the Rings: Return to Moria, která se tentokrát zaměří na trpaslíky a pokusí se napravit pošramocenou reputaci známého světa, kterou utrpěl po vydání zpackané hry The Lord of the Rings: Gollum.

Vzhledem k dalším plánovaným konferencím se budou herní novinky v následujících dnech jen hemžit, přičemž o těch nejzajímavějších vás budeme na SMARTmanii informovat.

Jaká hra na Summer Game Fest zaujala nejvíce vás? Dejte nám vědět do komentářů.