Herní veletrh E3 byl oficiálně zrušen. Organizátoři nesehnali dostatek účastníků

Sotva před pár dny jsme vás informovali o tom, že společnost Ubisoft vycouvala z účasti na svého času největším videoherním veletrhu, který se před nástupem pandemie covidu každoročně pořádal na výstavišti Convention Center v Los Angeles. Svou absenci na letošním ročníku navíc už dříve potvrdili všichni tři hlavní výrobci domácích konzolí – tedy Nintendo, Microsoft i Sony. S rapidně ubývajícím počtem vystavovatelů se tak na internetu počalo spekulovat o možném zrušení akce, k němuž nakonec ke smutku mnohých fanoušků skutečně došlo. Informaci jako první přinesl magazín IGN a vzápětí ji na sociálních sítích potvrdili i zástupci veletrhu.

V dopise účastníkům, který se dostal do rukou redaktorům IGN, se píše, že ačkoliv E3 nadále zůstává milovanou značkou, letošnímu obnovenému ročníku se nepodařilo zajistit dostatečný počet účastníků. Za zrušení akce se ve svém vyjádření omluvila i firma ReedPop, která se měla starat o její organizační stránku. S pořadatelskou asociací ESA chce ale nadále spolupracovat na budoucích ročnících veletrhu. Herní novináři a komentátoři se nicméně shodují, že tradičnímu svátku všech hráčů hrozí úplný zánik.

News on #E32023 from the source. pic.twitter.com/BK7TUlb8mZ

— E3 (@E3) March 30, 2023