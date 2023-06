Twitter má na krku obří průšvih! Vydavatelé po něm chtějí 5,5 miliardy

Když excentrický miliardář Elon Musk převzal sociální síť Twitter, rozpoutal na něm takový chaos, že se z něj platforma doposud nevzpamatovala. Co ale patrně nikdo nečekal, je žaloba ze strany Národní asociace hudebních vydavatelů (NMPA), která zastupuje 17 hudebních vydavatelství, pod která patří i ti největší umělci v oboru. Žaloba podaná u federálního soudu v Tennessee je postavena na tvrzení, že Twitter „živí svůj byznys nespočtem kopií hudebních skladeb porušujících autorská práva, čímž porušuje výhradní práva vydavatelů a dalších osob podle autorského zákona.“

Žaloba rovněž obsahuje seznam přibližně 1 700 skladeb, které byly podle vydavatelů zmíněny v několika oznámeních o porušení autorských práv zaslaných Twitteru, přičemž podle tvrzení NMPA sociální síť tato tvrzení ignorovala. Nyní proto žádá soud, aby Twitteru uložil pokutu až ve výši 150 tisíc dolarů (cca 3,2 milionu korun) za každé porušení, což celkem dává částku okolo 250 milionu dolarů (cca 5,5 miliard korun).

@elonmusk just announced that a new Twitter CEO will be starting in 6 weeks. First order of business – address the massive amount of unlicensed music on the platform. Songs have value.

— David Israelite (@DavidIsraelite) May 11, 2023