Elon Musk končí jako šéf Twitteru. Kdo jej nahradí?

Už v závěru pracovního týdne Musk prozradil, že za sebe konečně našel nástupce do role CEO Twitteru a také to, že to bude žena. Nyní jsme se ale dozvěděli konkrétní jméno. Po půl roce od převzetí globální sociální sítě jej ve funkci ředitele vystřídá Linda Yaccarino.

Ta do Twitteru přejde od svého aktuálního zaměstnavatele NBCUniversal, kde má na starost reklamu. Začít má za pouhých šest týdnů. Elon Musk si ale nadále ponechá role výkonného předsedy představenstva i technického ředitele, na firmu tedy bude mít stále velký vliv.

I am excited to welcome Linda Yaccarino as the new CEO of [email protected] will focus primarily on business operations, while I focus on product design & new technology.

Looking forward to working with Linda to transform this platform into X, the everything app. https://t.co/TiSJtTWuky

— Elon Musk (@elonmusk) May 12, 2023