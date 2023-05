Twitter bude mít šéfku! Víme, kdo nahradí Elona Muska

Dva zpravodajské zdroje nezávisle na sobě zveřejnily údajné jméno, které má v blízké době nahradit Elona Muska coby generálního ředitele společnosti Twitter. Ten zůstane na síti aktivní, stále totiž jde o kompletního vlastníka společnosti, která stejnojmennou sociální síť provozuje.

Musk včera uveřejnil příspěvek, ve kterém píše, že „je mu velkou ctí oznámit, že za sebe našel náhradu na pozici CEO Twitteru“. Jméno nezmínil, nová posila však má nastoupit do funkce během 6 týdnů a sám Musk se posune do role „výkonného předsedy a technického ředitele, který dohlíží na produkty, software a pracovníky“.

Excited to announce that I’ve hired a new CEO for X/Twitter. She will be starting in ~6 weeks!

My role will transition to being exec chair & CTO, overseeing product, software & sysops.

— Elon Musk (@elonmusk) May 11, 2023