Twitter jen pro platící? Bez modré fajfky nelze reagovat na vybrané příspěvky

Předplatitelům služby Premium přibyla nová možnost jak omezit své příspěvky

Nyní lze nastavit, že na ně mohou reagovat jen předplatitelé platformy X

Funkce má omezit vliv falešných účtů a trollů

Způsoby, jakým mohou sociální sítě vydělat peníze na svůj provoz, jsou v zásadě dva. Buďto můžete nechat síť zdarma a vydělávat s pomocí cílených reklam na základě sesbíraných uživatelských dat, nebo celou síť zpoplatnit. Twitter, respektive po přejmenování X, se rozhodl jít třetí cestou – reklamy na síti zůstanou, avšak platící uživatelé jich uvidí méně a k tomu dostanou nejžádanější funkce, jako je například editace již zveřejněných příspěvků. Jak se ale zdá, ani tato nabídka příliš zájemce netáhne a tak se Elon Musk rozhodl nabídku ještě trochu vylepšit.

Nemáš fajfku, nebudeš komentovat

Prozatím se nejedná o dříve spekulované další varianty předplatného, z nichž ta nejdražší by mohla vypnout komerční sdělení úplně, ale o jistou exkluzivitu příspěvků. Již nyní mohou uživatelé omezit viditelnost svých příspěvků, a to ať blokací jiných uživatelů, omezením na účty, které sledují či umožnění interakce účtům, které jsou výslovně zmíněny. Nyní pro předplatitele služby Premium vstupuje do hry ještě třetí varianta, která umožní příspěvky omezit pouze na ostatní předplatitele služby.

Podle zástupců sítě X jde o další krok k tomu, aby se na populární platformě omezily falešné účty šířící lži a jejich interakce s běžnými uživateli. Nutno podotknout, že zhoršení atmosféry na oblíbené službě můžeme datovat přibližně do chvíle, kdy byla odkoupena Elonem Muskem. Ačkoli ani předtím se nejednalo o rajskou zahradu, po miliardářově akvizici se problémy s trolly a falešnými účty začaly rozmáhat ve velkém.

Otázkou zůstává, zda tento krok povede k omezení dosahu robotů a falešných účtů. Ty totiž nemají problém obstarat si ikonickou modrou fajfku a se stále zhoršujícím se stavem platformy není jasné, zda nepůjde o kontraproduktivní krok. Chaotické kroky nového majitele totiž situaci prozatím vždy zhoršily a není tedy důvod si myslet, že by tento krok současný stav vyřešil či alespoň dostal pod kontrolu.