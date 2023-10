Twitter má problém s novým typem reklam. Nelze na ně reagovat

Že je sociální síť Twitter, nyní známá pod jménem X, od převzetí Elonem Muskem jeden velký chaos, asi není potřeba rozebírat do hloubky. Miliardář stihl na populární platformě zavézt nová pravidla, změnit je, vrátit zpátky a zase znovu změnit tolikrát, že se v tom patrně již orientuje jen hrstka lidí. Novinky jsou často zaváděny jen z pouhého Muskova rozmaru a jsou také případy, kdy se novinka implementovala bez toho, aniž by o tom široká veřejnost věděla předem.

To je nejspíše také případ nového typu reklamy, který se na síti X aktuálně zobrazuje některým uživatelům. Komerční sdělení jsou důležitá pro vytváření zisku a v principu na nich není nic špatného, nicméně nový druh reklam se od těch standardních poněkud odlišuje. Na rozdíl od nich totiž není reklama přiřazena k žádnému účtu, je silně clickbaitová a nelze s ní nikterak interagovat, tedy ji skrýt či nahlásit. Dokonce ani není označena jako komerční sdělení, což může řadu uživatelů zmást a uvést v omyl.

This is new. A Twitter ad without an account attached that I can’t block or interact with. Glitch or trial balloon? pic.twitter.com/Nn05vJGkeb

— I Hate My Favourite Teams (@CarcelMousineau) September 30, 2023