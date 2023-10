Předplatné Twitteru bude mít tři úrovně. Nejdražší balíček vypne reklamy

Předplatné X Premium se nejspíše rozdělí na tři varianty

Ta nejdražší by měla nabídnout kompletní vypnutí reklam

Jaká bude cena prozatím nevíme

Populární sociální síť Twitter, nyní známá pod názvem X, zažívá od převzetí Elonem Muskem turbulentní časy. Ty podle všeho ještě nekončí, neboť miliardář má evidentně v rukávu celou řadu vylepšení, které neváhá implementovat dříve, než promyslí všechny možné důsledky. Jednou z chystaných novinek má být také změna systému předplatného Premium (dříve Blue), které aktuálně nabízí hned několik výhod, jako je editace příspěvků či nižší frekvence reklamních sdělení.

Síť X možná bude bez reklam, ovšem jen za předplatné

V budoucnu by předplatné Premium mohlo mít hned několik úrovní, v rámci kterých by si uživatelé mohli zvolit, jaké funkce jsou pro ně důležité a kolik za ně jsou ochotni zaplatit. V rámci jednoho z těchto předplatných by dokonce z X mohly kompletně zmizet reklamy, avšak dá se předpokládat, že tato úroveň bude dražší než současné Premium, které pořídíte měsíčně za 216,5 Kč, případně za 2 262,7 Kč ročně.

X Premium will be broken up into 3 tiers: Premium Basic – Full Ads

Premium Standard – Half Ads

Premium Plus – No Ads pic.twitter.com/I0CyaQf2ME — Aaron (@aaronp613) October 5, 2023

Spekulace se opírá o zjištění uživatele s přezdívkou Aaron, který na sociální síti X zveřejnil svůj objev v rámci kódu aplikace. V něm se nachází zmínky o předplatném Premium ve třech variantách, konkrétně Basic, Standard a Plus. Hlavním rozdílem by měla být právě přítomnost reklam, kdy předplatitelé Basic uvidí stejné množství komerčních sdělení jako běžný uživatel, předplatitelé Standardu jich uvidí o poznání méně a ti s předplatným Plus poté neuvidí žádné reklamy.

Ačkoli tyto spekulace vypadají poměrně věrohodně, je velmi obtížné predikovat, jak se nakonec rozhodne samotný Musk. Ten v minulosti opakovaně dokázal, že jeho rozhodnutí se nedají předpovídat a informace ukryté v kódu aplikace nemusí nutně znamenat, že se více variant předplatného skutečně objeví. Otázkou také zůstává samotná cena jednotlivých tříd předplatného, stejně jako další benefity, které by síť X měla výměnou za pravidelné měsíční/roční platby svým předplatitelům nabídnout.