Twitter jen za peníze? Musk představil kontroverzní plán, jak se vypořádat s falešnými účty

Elon Musk opět rozčeřil vody okolo sociální sítě X

Podle něj by měla být kompletně zpoplatněna pro všechny uživatele

Tím by se mělo zabránit vytváření falešných účtů

Sociální síť Twitter, nyní známá jako X, si v letošním roce prošla celou řadou překotných změn, od propuštění spousty zaměstnanců, až po přejmenování. Kdo si myslel, že Musk svým odchodem z ředitelské židle přestane X neustále měnit podle svého aktuálního rozmaru, šeredně se spletl. Podle nedávného prohlášení evidentně excentrický miliardář testuje, co všechno uživatelé X ještě snesou a jak daleko může zajít.

Přístup na sociální síť X jen za měsíční předplatné?

Obvyklý byznys model sociálních sítí je takový, že základní služba je poskytována zdarma, přičemž následně je monetizován reklamní prostor, který vychází z chování uživatelů na síti. Musk nicméně před pár měsíci představil předplatné Blue, které za drobný poplatek uživatelům udělí nejen ikonickou modrou fajfku, ale také některé prémiové funkce. To ovšem podle posledního vyjádření Muskovi nestačí a nejraději by viděl celý X jako zpoplatněnou službu, v rámci které byste museli platit i za samotný přístup na X.

Dle Muska je kompletní zpoplatnění jediným způsobem, jak omezit rozšiřující se armádu falešných účtů a botů, kteří především od akvizice Twitteru miliardářem zaplavují síť. Alespoň v tomto duchu se vyjádřil během hovoru s izraelským premiérem Benjaminem Netanjahuem. Jakou měsíční částku za přístup si Musk představuje bohužel nevíme, nicméně otázkou zůstává, zda se jedná o dlouhodobě výhodnou strategii pro další rozvoj populární sociální sítě.

I když jsou falešné reklamní účty jistě z pohledu X velký problém, případný odliv uživatelů, který by se zpoplatněním X nastal, by mohl mít mnohem dalekosáhlejší dopady. Vzhledem k nestabilitě, kterou X v poslední době zažívá a s tím i snížení uživatelského komfortu je otázkou, kolik z 550 milionů uživatelů by bylo ochotno za tyto služby platit. Vzhledem k tomu, že sociální síti X roste konkurence v podobě Threads, Mastodon či BlueSky, mohlo by být rozhodnutí o zpoplatnění posledním hřebíčkem do rakve.