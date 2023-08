Konec clickbaitů na sociální síti X? Musk se chystá zavést kontroverzní řešení

Sdílení mediálního obsahu je jednou z klíčových funkcí sociálních sítí – ať už jde o velká vydavatelství nebo nezávislé weby, sdílení článků je jedním ze způsobů, jak dostat obsah sdělení mezi lidi. Omezená pozornost uživatelů na sítích sice vede k nepopulárním trendům, jako jsou například clickbaitové titulky, avšak ve chvíli, kdy médium má jen chvíli na zaujetí pozornosti čtenáře, nemají příliš na výběr. Sociální síť X je v tomto ohledu ještě o něco málo prominentnější než ostatní vzhledem k tomu, že její obliba mezi novináři je dlouhodobě na vrcholu pomyslného žebříčku.

Nyní chystá majitel sítě Elon Musk změnu, která se mnohým médiím či uživatelům nebude líbit. V případě, kdy sdílíte na X odkaz na zpravodajský obsah, vygeneruje se k němu náhledový obrázek společně s titulkem a případně perexem. To nicméně podle zdrojů uvnitř firmy přijde Muskovi málo estetické, tudíž v dohledné době plánuje ponechat pouze velký náhledový obrázek. Odstranění titulku a perexu má podle miliardáře nejen zlepšit estetickou stránku, ale také pomáhat s bojem proti clickbaitům.

