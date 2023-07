Šéf Instagramu překvapil veřejnost: Threads vznikly za pouhých 5 měsíců

Na sociální síti Threads dělal malý tým jen pět měsíců

Je tedy přímou reakcí na chaos, který na Twitteru rozpoutal Elon Musk

Počet denních aktivních uživatelů rovněž výrazně poklesl

Nová sociální síť Threads je aktuálně v centru pozornosti, především díky svému rychlému nástupu na scénu. Novinka od Mety vsadila na podobný model, jako používá populární Twitter, který se od převzetí miliardářem Elonem Muskem zmítá v problémech a čelí odlivu uživatelů i inzerentů. Kolem mladé sociální sítě stále krouží spousta otázek, přičemž na některé z nich odpověděl generální ředitel Instagramu Adam Mosseri v populárním formátu Ask Me Anything, tedy „zeptej se mě na cokoli“, kdy mu otázky pokládali sami uživatelé.

Threads by bez Elona Muska nevznikly

Mosseri byl ve svých odpovědích překvapivě otevřený. Kupříkladu přiznal, že od svého spuštění ztratily Threads přes polovinu denních aktivních uživatelů, což je sice velká ztráta, avšak jedná se o přirozený proces. Zajímavější je fakt, za jak dlouho konkurent Twitteru vznikl. Leckdo se totiž domníval, že vytvoření podobného projektu zabralo spoustu času a lidské pracovní síly. Opak je ovšem pravdou a Mosseri tím dal za pravdu některým konspiračním teoretikům, kteří tvrdili, že Meta pouze reagovala na aktuální situaci Twitteru. Threads totiž podle všeho vznikly v malém týmu za pouhých pět měsíců a vydání aplikace bylo dokonce posunuto na dřívější datum, protože inženýři měli pocit, že vhodné okno pro příchod na trh se zavírá.

Pokud Mosseri své tvrzení nepřehání, znamenalo by to, že za vznik nového konkurenta si může Elon Musk ve své podstatě sám. Aktuálně se totiž Threads mohou pyšnit více než 100 miliony uživatelů, přičemž odhadem 23 milionů z nich je aktivních na denní bázi. To sice prozatím na Twitter s více než 100 miliony aktivních denních uživatelů nestačí, nutno však podotknout, že Threads existuje přibližně dva týdny a stále není oficiálně k dispozici na starém kontinentu.

Threads mají do budoucna celou řadu plánů, přičemž řada z nich jsou pro uživatele více než pozitivní. Kupříkladu Meta alespoň prozatím neplánuje na platformu nasadit reklamy a chystá ověřování faktů u publikovaných příspěvků. Na druhou stranu může nejednomu uživateli a samozřejmě také firmě vadit nemožnost nastavit si chronologické zobrazování příspěvků, kvůli čemuž mohou důležitá sdělení snadno zapadnout.