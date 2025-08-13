Trump opět zařadil se svými cly zpátečku, výrazně tím pomohl Applu

- Celní politika Spojených států má negativní dopad také na Apple
- Odklad další vlny cel zaměřených na čínské zboží gigantu z Cupertina výrazně pomůže
- Apple už delší dobu přesouvá výrobu iPhonů do Indie
Tuhle ohranou písničku už jste možná v letošním roce několikrát slyšeli – prezident Spojených států amerických Donald Trump oznámí vysoká cla namířená proti konkrétní zemi, načež těsně před tím, než vstoupí v platnost, je o nějaký ten čas odloží. Vyhrožování makroekonomickými nástroji se ze strany USA stalo takřka už stejně běžné, jako hrozba jaderným konfliktem ze strany Ruska. Také tentokrát pohrozil Trump uvalením 145% cel na čínské zboží, nicméně než vstoupily v platnost, oznámil 90denní odklad.
Krok, ze kterého má Apple radost
Pozitivní zpráva je to především pro Cupertino, které díky tomu bude moci uzavřít čtvrtý finanční kvartál na pozitivní vlně a nikoli s vidinou velkého zatížení, jež mu cla přinesou. Vzhledem k tomu, že 4. fiskální kvartál Applu končí koncem září, pozitivně se na něm podepíše i dostupnost chystané řady iPhonů 17. Zároveň Apple dostane o trochu více času na přesun výroby iPhonů z Číny do Indie, což je proces, který je už nějaký ten pátek v chodu, avšak kompletní přesun výroby do nejlidnatější země světa se mu nepodaří dříve, než v roce 2027.
Trumpova cla nebere Apple na lehkou váhu. Během oznámení finančních výsledků za 3. kvartál generální ředitel Tim Cook oznámil, že cla stála Apple 800 milionů dolarů (cca 16,7 miliard korun), což je sice o 100 milionů méně (cca 2 miliardy korun), než firma předpokládala, přesto se jedná o značnou částku. Zároveň také varoval před budoucností, která v tomto ohledu nevypadá pozitivně: „Pro zářijové čtvrtletí, za předpokladu, že se současné globální celní sazby po zbytek čtvrtletí nezmění a nebudou přidána žádná nová cla, odhadujeme, že se naše náklady zvýší přibližně o 1,1 miliardy dolarů (cca 23 miliard korun, pozn. red.),“ uvedl Cook.
Apple má z odložení agresivní celní politiky Donalda Trumpa jistě radost a pokud bude prezident USA pokračovat ve stejném duchu, je zde velká pravděpodobnost, že ani během vánočního období si nebude muset technologický gigant dělat starosti s rostoucími náklady. Otázkou zůstává, zda za odložení cel může jen tradiční Trumpova unáhlenost, nebo zda měl nějaký vliv nedávný dar od Tima Cooka v podobě 24karátové zlaté sošky.