Tim Cook masíruje Trumpovi ego. Prezidentovi daroval sošku z 24karátového zlata

- Apple chystá masivní expanzi výrobního řetězce na území USA
- Ve středu oznámil navýšení investice na 600 miliard dolarů
- Jako důkaz loajality přinesl ředitel Applu prezidentu Trumpovi zlatou sošku
Tim Cook, ředitel společnosti Apple, se objevil na audienci u amerického prezidenta Donalda Trumpa. Společně zde představili plán na rozšíření výroby produktů Apple na území USA, na který Trumpova administrativa tlačí už několik měsíců. Jako dar pro prezidenta s sebou do Bílého domu přinesl Cook skleněnou sošku protkanou vláknem ze 24karátového zlata.
Apple investuje 12,5 bilionu za přesun z Asie do USA
Na briefingu v Oválné pracovně Bílého domu Cook oznámil další investici do programu American Manufacturing Program (AMP) v hodnotě 100 miliard dolarů. Dohromady tak firma z Cupertina plánuje v příštích 4 letech investovat 600 miliard dolarů (12,5 bilionu korun). Cílem je přesunout alespoň část výrobního a dodavatelského řetězce z Číny a Indie do USA.
„Dnes můžeme hrdě oznámit, že zvyšujeme naše investice ve Spojených státech na 600 miliard dolarů během 4 let a zahajujeme náš nový program výroby v USA. To zahrnuje novou a rozšířenou spolupráci s 10 společnostmi po celé Americe. Tyto společnosti vyrábějí komponenty, které se používají v produktech Apple prodávaných po celém světě, a jsme vděční prezidentovi za jeho podporu,“ uvedl Tim Cook.
Apple sám z 600miliardového rozpočtu zafinancuje nové továrny, rozšíření provozu i spolupráci dodavatelů. V programu AMP se kromě Applu nachází také řada nynějších či nových klíčových partnerů, mimo jiné: Corning (výrobce krycích skel), Coherent (dodavatel laserů pro Face ID), Texax Instruments (výrobce čipů) či Broadcom (výrobce 5G čipů). Podle slov Applu díky AMP vznikne víc jak 450 tisíc pracovních míst napříč všemi 50 státy USA.
Desítka partnerů, mezi nimi i Samsung
Zapojí se i korejský Samsung, který v texaském Austinu z peněz Applu zmodernizuje svou továrnu na čipy, které má exkluzivně odebírat právě výrobce iPhonů. Všechny čipy, které Apple ve svých produktech používá, aktuálně vyrábí tchajwanská společnost TSMC. Ta v USA plánuje vybudovat výrobní linky taktéž, Apple ale navazuje spolupráci i se Samsungem.
Apple se Samsungu ve své tiskové zprávě moc nevěnuje, zmiňuje pouze to, že spolu s tímto partnerem bude „pracovat na vývoji a zavedení inovativních technologií pro výrobu čipů, které dosud nebyly nikde ve světě použity“.
Zajímavé je, že administrativa prezidenta Trumpa se na projektu American Manufacturing Program podílí vlastně jen nepřímo a více než cokoliv jiného jako „hlavní prvek nátlaku“. Trump totiž pohrozil, že začne exponenciálně zvedat cla na dovoz zboží z Číny a dalších asijských států, nebo že dokonce direktivně zvedne cla na samotné iPhony a další produkty společnosti Apple.
Zlatá soška jako důkaz loajality?
Úsměvně tak působí gesto, které Tim Cook vyšvihl při konferenci v Bílém domě. Trumpovi přinesl skleněnou sošku zhotovenou ze skla Gorilla Glass od firmy Corning, je v ní vyryté logo Apple, podpis Tima Cooka a nechybí ani nápis „Made in USA“, tedy „vyrobeno v Americe“. Podstavec je pak vyroben z 24karátového amerického zlata z Utahu.
Tim Cook pathetically kisses Trump's ass by pretending him with a "24 karat gold" gift pic.twitter.com/rkPyEhKasG
— Aaron Rupar (@atrupar) August 6, 2025
Pro Cooka jde o symbolický dar představující závazek ke spolupráci s Trumpovou administrativou, pro prezidenta jde pravděpodobně o gesto loajality, někdo by možná mohl říct servility. Jak ale upozornil server The Verge, Tim Cook je zkušený diplomat a komunikátor a moc dobře ví, jak si získat Trumpa na svou stranu a změkčit jeho činy v kontextu expresivních prohlášení týkající se amerických cel.