Trump se znovu obul do Applu, nelíbí se mu závislost na výrobě v Číně

Americké administrativě se stále nelíbí výroba iPhonů v Číně

Prostřednictvím důležitého poradce kritizoval Trump nejen Apple, ale také samotného Tima Cooka

Kritika přichází před dalším kolem celních opatření

Současná administrativa Spojených států amerických vedená Donaldem Trumpem je všechno, jen ne předvídatelná. Jedním z výrazných směrů je důraz na domácí výrobu, která se má týkat nejen malých a středních podniků, ale také nadnárodních korporací. V tomto ohledu je Apple dlouhodobě trnem v oku amerického prezidenta, neboť gigant z Cupertina většinu svých zařízení vyrábí v Číně, potažmo v Indii. Nyní se do Applu obul jeden z Trumpových hlavních poradců pro obchod a výrobu, Peter Navarro.

Apple je opět trnem v oku americké administrativy

Ten v rozhovoru pro televizi CNBC ostře kritizoval globální výrobní strategii Applu, především jeho zaměření na výrobu v Číně v případě iPhonů. Navarro také obvinil generálního ředitele Applu, Tima Cooka, z oddalování přesunu veškerých operací na území Spojených států a zároveň tvrdí, že firma v tomto ohledu učinila nedostatečný pokrok.

„Tim Cook už za prvního Trumpova funkčního období neustále žádal o více času na přesun svých továren z Číny. Je to nejdéle trvající telenovela v Silicon Valley. Můj problém s Timem Cookem spočívá v tom, že nikdy nepodnikl kroky k tomu, aby to skutečně udělal. A se všemi těmi novými pokročilými výrobními technikami a tím, jak se věci posouvají s umělou inteligencí a podobně, je pro mě nepochopitelné, že by Tim Cook nemohl vyrábět své iPhony jinde po světě a v této zemi,“ uvedl Navarro.

Přesun výrobních kapacit Applu z Číny do Spojených států je nicméně o poznání složitější, než jak si to Navarro, respektive Donald Trump, představuje. Řada analytiků a ekonomů varovala, že přesun výrobních závodů Applu do Spojených států by narazil na závažné logistické, ekonomické a pracovní překážky. Apple v současnosti odebírá tisíce dílů z více než 40 zemí a přeorientování se na výrobu v USA by s sebou neslo řadu nákladů. Navarrův komentář přichází ve chvíli, kdy se americká administrativa připravuje na spuštění dalšího kola cel.

Autor článku Dominik Vlasák Redaktor, cestovatel, fanoušek technologií, Star Wars a dobré kávy.