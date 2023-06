Třetí Avatar i Marvelovky nabírají výrazná zpoždění, může za to stávka scénáristů

Společnost Disney oznámila odklady všech svých předních filmových značek

Na vině je stávka scénáristů a možná i vlažné přijetí některých posledních snímků

Nejvýraznější zpoždění nabral Avatar, o rok se ale odkládá i u Marvelu a Star Wars

Společnost Disney odložila premiéry řady chystaných Marvelovek, Hvězdných válek i pokračování Avatara. Pouze nepatrný odklad postihl např. pokračování Kapitána Ameriky, zatímco na završení fantasy ságy Avatar si fanoušci počkají až do konce roku 2031. Zpoždění zčásti souvisí s probíhající stávkou hollywoodských scénáristů. Zároveň však není tajemstvím, že zejména filmy s licencí Marvelu se v posledních letech potýkají s kolísavou kvalitou vizuálních efektů.

Začněme u Marvelu. Zmíněný Captain America: Brave New World dorazí do kin oproti původnímu plánu s přibližně tříměsíčním zpožděním 26. července 2024. Zhruba půlroční odklad postihl antihrdinskou týmovku Thunderbolts, s jejímž uvedením se nově počítá na 20. prosince 2024. Upírský Blade s Mahersalou Alim v hlavní roli vyjde 14. února 2025 a o dva a půl měsíce později dojde na Fantastickou čtyřku – konkrétně 2. května. Roční odklad zasáhl Avengers s podtitulem The Kang Dynasty (nově 1. květen 2026) a stejný osud potkal také pokračování s podtitulem Secret Wars (nově 7. květen 2027). Opačná situace paradoxně panuje u očekávaného filmu Deadpool 3, který si do kin o šest měsíců pospíší – premiéru bude mít 3. května 2024.

Velký návrat Hvězdných válek na stříbrná plátna se oproti původním plánům uskuteční až v roce 2026, konkrétně 22. května. Následující film dorazí téhož roku 18. prosince. V obou případech jde zatím o blíže nespecifikované snímky. Jeden z nich by mohl být věnován Rey Skywalker, kterou v moderní trilogii ztvárnila britská herečka Daisy Ridley.

Pro ságu Avatar nejsou odklady ničím novým, vždyť na druhý díl se čekalo dlouhých třináct let. Trojku nyní potkal roční odklad na 19. prosince 2025, čtvrtý díl dorazí s tříletým zpožděním až 21. prosince 2029 a to samé platí pro závěrečnou pětku, která vstoupí do kin z dnešního pohledu v nedohledném termínu 19. prosince 2031.