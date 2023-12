Tohle se vám bude líbit: masivní únik novinek z One UI 6.1, v hlavní roli umělá inteligence

Samsung chystá v rámci One UI velké změny

Na pomoc si povolá umělou inteligenci

One UI 6.1 díky tomu bude nejchytřejší nadstavbou od Samsungu

Nadstavba je v případě operačního systému Android nejen prostředkem, jak se může jeden výrobce odlišit od jiného, ale také umožňuje společnostem přidávat nové softwarové funkce nezávisle na Googlu. Mezi nejpokročilejší nadstavby patří bezesporu One UI od Samsungu, která nabízí široké možnosti přizpůsobení a také funkce, které ve výchozí verzi Androidu jen tak nenajdete. Verze One UI s označením 6.1 bude v mnoha ohledech přelomová, především pak díky svému využití umělé inteligence v praxi. Se seznamem nových funkcí se na sociální síti X pochlubil uživatel s přezdívkou BenIt Bruhner Pro: na co se můžeme těšit?

One UI 6.1 bude prošpikováno umělou inteligencí

Nová aktualizace se pyšní hned řadou nových funkcí. Například možností generování tapet, jako jsme viděli u řady Pixel 8, přemisťování objektů na snímku a rozšiřování fotografií za zachycené hranice, přesouvání objektů z jednoho snímku na druhý, vylepšení aplikace Poznámky o automatické formátování, překlad v reálném čase pro telefonní hovory nebo izolování hlasu od okolního ruchu při telefonování. Ačkoli se může zdát, že se jedná jen o drobnosti. řadě lidí tyto funkce v praxi ušetří spoustu času a nervů.

Umělá inteligence bude hrát v rámci chytrých telefonů čím dál tím větší úlohu a není proto divu, že Samsung nechce zůstat pozadu. Pokročilá práce s fotografiemi je jednou z cest, kterou se nejspíše vydá mnohem více výrobců smartphonů – kvalita fotoaparátů v telefonech je totiž značně omezena fyzikálními zákony, tudíž pomoc od umělé inteligence v této oblasti přijde vhod. AI již v minulosti ukázala, že v případě překladatelských schopností má taktéž co nabídnout, tudíž překlad telefonních hovorů v reálném čase by mohl pro nejednoho uživatele odbourat komunikační bariéry.

Snímky obrazovky, které pocházejí z uživatelského rozhraní One UI 6.1 naznačují, že Samsung začal pracovat na nejnovější verzi. Podle toho co víme by mohla mít příští měsíc premiéru v řadě Galaxy S24 a poté by se mohla dostat i do dalších telefonů Samsung, jak je v posledních letech dobrým zvykem.