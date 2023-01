Tohle jsou barvy Samsungu pro rok 2023: Galaxy A54 bude ve střední třídě udávat trendy

Kromě tradiční kombinace budou barvami pro rok 2023 fialová a limetková

Ty by měl nést jak Galaxy A54, tak méně vybavený sourozenec Galaxy A34

Ať si každý říká co chce, barva telefonu je pro mnoho lidí velmi důležitá. Ostatně kdyby nebyla, výrobci by se nesnažili v tomto ohledu vůbec experimentovat a každý telefon by měl stejný odstín šedi. Vědom si toho je i jeden z největších výrobců telefonů na světě, jihokorejský Samsung. Ten už má podle všeho pro letošní rok barevnou paletu nachystanou, a postupně ji začne nasazovat u svých modelů v nižší a střední třídě.

Před pár dny se na veřejnost dostaly rendery Samsungu Galaxy A34, které poodhalily možné barevné kombinace, přičemž nyní je na řadě vybavenější sourozenec Galaxy A54. Ten by podle všeho měl být ve střední třídě nejvybavenějším zástupcem z korejského poloostrova, neboť s modelem Galaxy A74 se už nejspíše nepočítá. Pokud jde ale o barvy, poměrně nepřekvapivě se shodují s nižším modelem – tedy černá, fialová, limetková a stříbrná. Ta je v tomto případě ale usedlejší, než dříve odhalený modrooranžový gradient.

Na poli specifikací se Samsung nejspíše nebude pouštět do žádných experimentů, Podle spekulací nám nabídne 6,4“ AMOLED panel se 120Hz obnovovací frekvencí, hlavní fotoaparát s rozlišením 50 Mpx a baterii o kapacitě 5 100 mAh. To vše by se mělo vlézt do těla o rozměrech 158,3 × 76,7 × 8,2 milimetrů. Cena by se oproti aktuálnímu Galaxy A53 příliš lišit neměla. Pokud jde o datum představení, to je prozatím zahaleno rouškou tajemství.