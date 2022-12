Řada Galaxy A7x od Samsungu je minulostí, nástupce se zřejmě nedočkáme

Příchodu smartphonu Samsung Galaxy A74 se pravděpodobně nedočkáme

Spekuluje se o konci celé modelové řady

Ticho po pěšině je i v případě nástupce Galaxy S21 FE

Výrobci se širokými portfolii se jejich prostřednictvím snaží uspokojit co nejširší spektrum zákazníků. Někdy se ale telefony ze stejné stáje nevyhnou vzájemné konkurenci, a tak se nezřídka stane, že někdo musí z kola ven. V případě korejského Samsungu to nejspíš bude celá jedna řada, konkrétně ta s označením Galaxy A7x, alespoň podle nizozemského webu Galaxy Club. Posledním modelem z této by tak zůstal Galaxy A73 5G.

Ačkoli se to může zdát zvláštní, neboť série Galaxy A7x patřila mezi to nejlepší hned po vlajkových modelech, u zákazníků si příliš velkou oblibu nezískala. Mnohem populárnější jsou modely Galaxy A5x a není se co divit – v mnoha případech se jednalo o skvělá zařízení, která příkladně kombinovala slušné parametry s příznivou cenou. Připlácet si tak za o něco málo lepší výbavu a větší displej se chtělo jen málokomu – ostatně o něčem podobném se nyní přesvědčuje Apple, jehož iPhonu 14 Plus se také dvakrát nedaří.

Poměrně překvapivě je ticho po pěšině také ohledně Galaxy S22 FE, jakéhosi předstupně k nejvybavenějším zařízením značky. Pokud by Samsung neobsadil ani tuto židli, vznikla by v jeho portfoliu poměrně velké mezera mezi Galaxy A54 a Galaxy S23, které se chystají. Toho by mohla využít konkurence.

Jaké má plány korejský gigant do budoucna, nejspíše nastíní 1. únor, na kdy je prý naplánováno představení nových vlajkových modelů.