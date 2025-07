Tohle datum si poznačte v kalendáři, Google představí nové Pixely

Google odhalil datum představení nových Pixelů 10

Podle očekávání to bude už v příštím měsíci

Vzhledem k množství úniků se ale žádného velkého překvapení patrně nedočkáme

Léto je období dovolených, avšak nejedna technologická společnost využívá letních měsíců k tomu, aby představila svá nová zařízení. Po Samsungu převezme štafetu Google, jenž se už pomalu chystá k tomu, aby celému světu oficiálně představil nové chytré telefony z řady Pixel 10. Na celé záležitosti je trochu smutná jen skutečnost, že gigant z Mountain View prakticky žádné informace týkající se chystaných novinek neuhlídal pod pokličkou, a tak oficiální představení bude spíše jen nutnou formalitou.

Pixely budou mít premiéru už 20. srpna

O datu, kdy Google své novinky představí, se spekulovalo už delší dobu, nicméně nyní je to oficiální – Google již rozeslal novinářům pozvánky na událost, která se bude konat 20. srpna s názvem Made by Google a výslovně v ní zmiňuje, že půjde o představení nových zařízení Pixel. Na pořadu dne podle všeho budou smartphony Pixel 10, Pixel 10 Pro, Pixel 10 Pro XL a ohebný Pixel 10 Pro Fold. Podle očekávání bychom se také měli dočkat i demonstrace implementace umělé inteligence, bez které to v dnešní době už zkrátka nejde.

Google Pixel event is official: August 20, just a few weeks before Apple. pic.twitter.com/DbyfMoo7MX — Mark Gurman (@markgurman) July 16, 2025

Google je notoricky známý tím, že svá chystaná zařízení neumí příliš ohlídat, a ani tentokrát to není výjimkou. Informace o chystaných zařízeních kolují internetem už nějaký ten pátek, a na čínském aukčním serveru se dokonce objevil i vývojářský prototyp Pixelu 10 Pro, který se sice v některých ohledech nejspíše bude lišit od finální verze, přesto je to pro technologickou společnost poměrně velká ostuda.

Velkým překvapením podle všeho nebudou ani evropské ceny zařízení. Základní model Pixel 10 by měl začínat na ceně 899 eur (cca 22 tisíc korun), vybavenější Pixel 10 Pro půjde do prodeje nejspíše za cenu 1 099 eur (cca 27 tisíc korun), větší Pixel 10 Pro XL by měl začínat na ceně 1 299 eur (cca 32 tisíc korun) a skládačka má být k dispozici od 1 899 eur (cca 47 tisíc korun). Chystaná řada Pixel 10 se bude moci pochlubit novým čipsetem Tensor G5, jehož výrobu bude mít vůbec poprvé na starosti tchajwanská firma TSMC, což má být jedna z největších změn.

Autor článku Dominik Vlasák Redaktor, cestovatel, fanoušek technologií, Star Wars a dobré kávy.