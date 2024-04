To musíte vidět: umělá inteligence Sora vygenerovala dechberoucí videoklip

Neuronová síť Sora od OpenAI vytvořila surreálný videoklip k písni

Představuje zcela nové využití – zhmotnění abstraktních představ umělce

V polovině února americká společnost OpenAI představila svou novou neuronovou síť Sora, která se specializuje na generování videí. Ta zaujala širokou veřejnost již záběry zasněženého Tokia nebo upoutávkou na neexistující film o kosmonautovi. Nový počin vytvořený pomocí této umělé inteligence je však spíše ze surreálné říše snů a představ.

Zasněný videoklip podle umělé inteligence

K jazykovému modelu Sora měla s předstihem přístup také transgender hudebnice vystupující pod pseudonymem August Kamp. Klip k písni Worldweight má skoro 2,5 minuty a představuje geniální propojení ambientního hudební zážitku s grafickým vyjádřením toho, co autorka skladby cítila, když ji komponovala.

„To je to, k čemu je Sora nejlepší, podle mého názoru. Dokáže zpracovat obrázky z mojí hlavy, které jsem držel dva roky, a říct ‚August – můžeme se o ně podělit s lidmi‘. To je to, co si myslím, že je na tomto nástroji výjimečné. Můžu se podělit o to, co bylo kdysi zavřené za mýma očima,“ uvedla umělkyně na svém instagramovém profilu.

Nutno dát August Kamp za pravdu. Právě na příkladu videoklipu k písni Worldweight je totiž dobře vidět, že Sora může sloužit i umělcům, kteří nechtějí vytvářet figurativní videa s živými či neživými objekty přesně podle příkazů, ale chtějí vytvořit něco mnohem více abstraktního, surreálného.

V tomto konkrétním klipu je doposud prakticky nemožnou formou zachycena představivost člověka, jeho niterní pocity, pozitivní i negativní emoce. Sora díky tomu může najít využití nejen při vytváření videoklipů k písním, ale brzy můžeme záběry vygenerované pomocí AI sledovat i ve filmech, seriálech či videohrách.

Sora bude k dispozici ještě letos

Aktuálně je umělá inteligence Sora v testovacím provozu a přístup k ní má pouze několik šťastlivců. Technická ředitelka společnosti OpenAI Mira Murati však naznačila, že Sora bude do ostrého provozu vydána ještě letos.

Generální ředitel Sam Altman také uvedl, že v letošním roce bude mít společnost více nových modelů. Je to logické, protože video-generativní AI není úplně žhavá novinka. Na trhu jsou již jazykové modely jako Runway, Pika Labs, Viggle a na vlastní pracuje také veleoblíbená generativní AI Midjourney.