Tim Cook lákal v Apple Storu na chystaný film F1. Měl s sebou i speciálního hosta

Tim Cook se nečekaně objevil v Apple Storu na Fifth Avenue v New Yorku

Spolu s hercem Bradem Pittem zde lákal na připravovaný film F1

Ten půjde do kin 27. června, k vidění bude i pro české diváky

Už příští týden jde o kin nový film F1 (F1: The Movie) z produkce společnosti Apple a Jerryho Bruckheimera. Ředitel Applu Tim Cook se u příležitosti chystaného uvedení do kin setkal s fanoušky v Apple Storu na Fifth Avenue, jedné z hlavních ulic New Yorku. Kromě něj se na „kus řeči“ zastavily i hvězdy filmu, například oscarový herec Brad Pitt.

Tim Cook lákal na film F1

Původně patřila středa v newyorském Apple Storu besedě s herci ze seriálu Odloučení, který je exkluzivně dostupný na streamovací platformě Apple TV+. Najdete tam již 2 série, dohromady 19 epizod. Setkání s představiteli seriálu Odloučení však předcházela návštěva Tima Cooka a Brada Pitta, představitele Sonnyho Hayese, hlavní postavy filmu F1.

Ten promluvil o novém snímku jako o „nejsilnějším závodním filmu, který byl kdy natočen“, Cook zase zmínil, že pro natáčení byly využity i iPhony umístěné na kapotu závodních vozů. Následně byla k vidění nejnovější upoutávka, kterou před týdnem zveřejnil Apple ve své aplikaci Apple TV a uživatelé iPhonů si ji mohou přehrát včetně haptické odezvy. Jde o vůbec první filmový trailer, který pracuje s haptikou.

V českých kinech už za týden

Film F1 jde do kin 27. června, v Česku jej uvede společnost Vertical Entertainment a k vidění bude v menších sálech, ale i v multikinech. Režie se chopil Joseph Kosinski, který s Jerrym Bruckheimerem spolupracoval již na Top Gun: Maverick. Scénář napsal Ehren Kruger, autor Transformers (kromě prvního dílu) či původního amerického remaku hororu Kruh.

V rámci naší návštěvy Apple Parku u příležitosti konference WWDC 2025 jsme mohli film F1 zhlédnout v rámci exkluzivního promítání v sále Steve Jobs Theater. Aniž bychom vám chtěli cokoliv prozrazovat, určitě doporučujeme si na film zajít, pokud vás láká téma Formule 1. Zejména záběry natočené na iPhony, tedy dynamické závodní sekvence, opravdu stojí za to.

Autor článku Jakub Fišer Novinář, fanoušek moderních technologií, letních měsíců a asijského jídla. Mám rád filmy od Lynche, obrazy od Pollocka, french house a fotbalový klub Arsenal. Ve volném čase hraju na PlayStationu a chodím běhat.