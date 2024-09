Apple ozářil svůj ikonický obchod v New Yorku. Láká na iPhone 16 a umělou inteligenci

Ikonický Apple Store v New Yorku svítí barvami Apple Intelligence

Výrobce tím láká na start prodeje nových iPhonů 16

Ty však funkce umělé inteligence obdrží až s měsíčním zpožděním, v říjnu s aktualizací iOS 18.1

Dnes startují všude po světě prodeje nových iPhonů 16. Výjimkou samozřejmě není ani Česká republika. Nicméně pro zájemce z New Yorku si americká firma přichystala velice zajímavou akci. Na start prodeje nechala barvami Apple Intelligence zářit skleněnou kostku, která láká do ikonického Apple Storu na Fifth Avenue.

Stylový Apple Store v New Yorku

Pro společnost Apple je pobočka na hlavní třídě Fifth Avenue na Manhattanu jednou z těch nejdůležitějších. Najdete ji přímo v centru New Yorku, je vidět na dálku díky prosklenému entrée a velkému svítícímu logu nakousnutého jablka. Samotný obchod se pak nachází v suterénu.

U příležitosti startu prodeje nových iPhonů 16 Apple ještě přidal na světelných efektech. Po hranách skleněné kostky září neonové barvy, které připomínají efekt při aktivaci nové Siri. Efekt typický pro sadu funkcí Apple Intelligence má představovat hlavní inovaci u nové generace jablečných telefonů.

#Apple Fifth Avenue is glowing! pic.twitter.com/cE4R8D1nKE — Retail Archive (@RetailArchive) September 19, 2024

Kromě světel jsou na kostce také nálepky s nápisy „iPhone 16“ a „Hello Apple Intelligence“. Není to poprvé, co Apple upravil svůj obchod na Fifth Avenue, aby upozornil na nový produkt. Začátkem tohoto roku umístil na vrchol kostky obří Vision Pro, aby propagoval uvedení produktu na trh.

iPhone 16 launch day at Apple Fifth Avenue this morning pic.twitter.com/OTU6V6oAPz — 9to5Mac (@9to5mac) September 20, 2024

Výzdoba má však i trochu pikantní kontext. Apple touto cestou propaguje funkce umělé inteligence. Ty však ještě nějakou dobu součástí nových iPhonů nebudou – a to nejen v Evropě, ale i v USA. Apple totiž oznámil, že novinky týkající se vlastní AI dorazí až v říjnu s aktualizací iOS 18.1. Zákazníci, kteří si tedy nyní pořídí nový iPhone 16, budou muset na AI čekat zhruba měsíc.