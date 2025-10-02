TikTokerovi došla trpělivost s GTA 6. Na vývojáře nevybíravě pokřikoval před kancelářemi Rockstaru

- Naprosto nepochopitelným chováním se prezentoval „fanoušek“ očekávaného Grand Theft Auto 6
- Na sociální síti TikTok zveřejnil video, ve kterém před kancelářemi studia Rockstar North obtěžuje vývojáře
- Od ostatních hráčů si za své chování vysloužil pořádně tvrdou kritiku
Grand Theft Auto 6 je dost možná tou vůbec nejočekávanější hrou všech dob. A že se tedy fanoušci pořádně načekají. Vždyť od vydání GTA 5 uplynulo v září neuvěřitelných 12 let a oznamovacímu traileru na „šestku“ brzy budou už dva roky. Rockstar Games nadále přísně drží většinu informací pod pokličkou, a některým hráčům tak mírně řečeno dochází trpělivost, což dávají najevo zpravidla na sociálních sítích. TikToker s přezdívkou „backonboulevard“ však zašel až příliš daleko. Naprosto nepochopitelně se totiž vypravil až ke kancelářím skotského studia, kde během živého přenosu nevybíravě pokřikoval na některé vývojáře.
Came across this disgusting video on TikTok of some strange individuals camping outside of Rockstar North to ask developers about a GTA 6 delay/new trailer.
If you’re waiting outside of somebody’s workplace to harass employees over a video game give your head a wobble. pic.twitter.com/A0Rixx9Rpb
— GameRoll (@GameRoll_) September 30, 2025
Neodbytný TikToker na svém profilu zveřejnil video, ve kterém se nachází před kancelářemi studia Rockstar North ve Skotsku. Během přenosu, který od zveřejnění nasbíral přes 117 tisíc zhlédnutí, uživatel čínské sociální sítě vysvětluje, že „přiletěl až do Edinburghu, protože už je znechucený a unavený z čekání na odpovědi“. Na důkaz, že si s diváků nedělá legraci, následně namíří kameru na vchod do budovy Rockstaru.
„Bude další odklad? Kdy zveřejníte další trailer?“ křičí po chvíli TikToker na jednoho z vývojářů ve videu. „Nevím,“ odpovídá muž a snaží se dostat pryč ze záběru.
Nepřehlédněte
Chystá se herní Pán prstenů za miliardy. Tvůrci chtějí napodobit úspěch Hogwarts Legacy
Nepochopitelné chování
Zatímco od svých sledujících se TikToker dočkal slov uznání, ostatní fanoušci jeho nepochopitelné chování tvrdě odsuzují „Narazil jsem na tohle odporné video, ve kterém podivná individua obtěžují vývojáře GTA 6,“ napsal na sociální síť X jeden z rozzlobených hráčů s přezdívkou GameRoll. „Co to má sakra být? Týpka by měli zatknout za obtěžování,“ napsal jiný fanoušek možná i v reakci na to, že jeden z vývojářů na videu vypadá skutečně vyděšeně.
Naopak nad některými reakcemi z TikToku zůstává rozum stát. „Můžou si za to sami, prostě už tu hru konečně vydejte,“ napsal pod původním videem uživatel s přezdívkou ThaMILKmansBABY, za což si od TikTokera dokonce vysloužil souhlasnou reakci. Video je bohužel trefným příkladem toho, jak by se fanoušci za žádných okolností neměli chovat. Zaměstnanci Rockstaru ani jiného studia či vydavatele si nezaslouží být bombardováni náhodnými jednotlivci na svém pracovišti nebo kdekoli jinde.