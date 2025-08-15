Další odklad pro GTA 6? Ředitel Take-Two má jasno a uklidňuje veřejnost

- Šéf vydavatelství Take-Two si je velmi jistý tím, že GTA 6 vyjde podle plánu
- Aktuálně se počítá s vydáním přesně 26. května 2026 na konzole PlayStation a Xbox
O nejočekávanější hře současnosti nemůže být více jasno. GTA 6 má vyjít za 9 měsíců, už od svého oznámení v prosinci 2023 je to ale jednoznačný fenomén, na který se bez nadsázky těší miliony hráčů po celém světě. Vždyť předchozího dílu z roku 2013 se do dnešních dní prodalo 200 milionů kopií. Ředitel vydavatelské firmy Take-Two, která značku GTA vlastní, ujišťuje hráče, že nový díl vyjde podle plánu.
Kdy vyjde GTA 6?
Pojďme si zrekapitulovat, co vlastně o novém Grand Theft Auto 6 víme. První trailer byl zveřejněn v prosinci 2023 s tím, že na hře již studio Rockstar Games pěkně dlouho pracuje. Oficiální datum vydání tehdy ještě nebylo zveřejněno, bylo však jasné, že titul dorazí nejprve na konzole PlayStation 5 (Pro) a Xbox Series X|S. Tom Henderson, novinář z Insider Gaming, tehdy upozornil na to, že předpokládané datum vydání je naplánováno na podzim 2025.
Tak tomu i dlouho bylo, nicméně s druhým trailerem zveřejněným v květnu letošního roku jsme se dozvěděli i přesné datum vydání: 26. května 2026, potvrzena byla i časová exkluzivita pro konzole. Mezi fanoušky ale panuje nejistota, protože prakticky všechny díly Grand Theft Auto postihl jeden nebo dva odklady.
Šéf Zelnick slibuje vydání v květnu 2026
Strauss Zelnick, generální ředitel Take-Two Interactive, které GTA vydává, ale klidní vášně. V rozhovoru pro americkou televizní stanici CNBC, na které se pravidelně objevuje, totiž prohlásil, že si je „hodně, hodně jistý“, že hra vyjde v předpokládaném květnovém termínu. Podobně „jistojistě“ však Zelnick již v minulosti hovořil o podzimním datu vydání, které bylo odsunuto právě na květen 2026.
Hráči by se v GTA 6 měli vrátit do města Vice City, které vychází ze skutečné metropole Miami na Floridě. Hlavními postavami budou Jason Duval, bývalý mariňák, a Lucia Caminos, drsná žena a dítě ulice.