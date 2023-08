TikTok zásadně mění své fungování. Jak se změny dotknou běžných uživatelů?

TikTok pod náporem Evropské unie mění své podmínky používání

Uživatelům umožní deaktivovat svůj doporučovací algoritmus

Zároveň omezí personalizovanou reklamu uživatelům mladším 17 let

Sociální síť TikTok, vlastněná čínským mediálním molochem ByteDance, může být pravděpodobně největší obětí eurounijní směrnice o digitálních službách (DSA). Proto zřizovatel sítě postupně představuje nové podmínky používání své sítě pro uživatele v rámci Evropské unie (EU). A velký dopad to bude mít na obligátní algoritmus doporučování příspěvků v sekci „Pro tebe“.

EU mění TikTok k nepoznání

TikTok je v očích Evropské unie problémovou aplikací. Na vině je hlavně čínský původ, který vedení TikToku ukládá povinnost sdílet uživatelská data s čínskými úřady, které západní svět považuje za nedemokratické. Z těchto důvodů je TikTok částečně zakázán v USA a varování proti němu vydala Evropská komise i český NÚKIB.

Minulý pátek TikTok oznámil, že evropským uživatelům aktualizoval některé funkce, aby síť lépe naplňovala podmínky stanovené směrnicí o digitálních službách Evropské unie. Například umožnil snazší možnost nahlašovat nevhodný obsah – pokud dojde naopak ke smazání vašeho obsahu, budete náležitě informováni o tom, proč se tak stalo a jaké konkrétní podmínky jste porušili.

Zásadní novinkou je možnost deaktivovat na svém profilu algoritmus doporučování nových příspěvků na základě toho, co na síti vyhledáváte, jaká videa lajkujete, jaká komentujete a také to, kolik času u jednotlivých videí trávíte. Tento algoritmus byl již několikrát kritizován, protože o uživatelích sbírá až moc citlivých informací, které pak mohou být zneužity či uniknout.

V rámci nových podmínek TikTok také oznámil, že nevratně deaktivuje zobrazování personalizované reklamy uživatelům mladším 17 let. Nové podmínky jsou již nyní součástí aplikací pro Android i iOS v zemích Evropské unie.

„TikTok věnuje značné zdroje na dodržování předpisů. Nyní je čas zrychlit, aby byl již plně v souladu s předpisy,“ uvedl v reakci na novinky TikToku Thierry Breton, eurokomisař pro vnitřní obchod. Prohlásil to poté, co TikTok 17. července absolvoval speciální „zátěžový test“, kterým bohužel neprošel. Čas napravit všechny bezpečnostní chyby má do 28. srpna.