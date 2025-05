Test Volkswagen ID. Buzz Long (2025): retro fešák s řadou užitečných novinek

Long verze přináší o 25 cm delší rozvor, odveze 6 i 7 pasažérů

Letošní modelový rok přináší výkonnější motor i nový software a nový infotainment

Cenově je srovnatelný s Multivanem, ztrácí v nízké užitečné hmotnosti, jinak je lepší náhradou

Volkswagen ID. Buzz je za mě jeden z designově nejzajímavějších elektromobilů. Spolu s BMW i3 totiž skutečně vypadá jinak. Výrobce zde jasně ukazuje, že u elektromobilu může popustit uzdu fantazii a postavit auto tak, jak se to designérovi líbí.

Protože jediným limitem je plochá baterie a malý elektromotor. Vše ostatní je na fantazii. A aerodynamice.

Retro od roku 2022

Volkswagen ID. Buzz je na trhu od roku 2022 a pořád mám pocit, že se jeho roztomilý retro design neokoukal. Neustále se za ním na ulici lidé otáčejí. I když v naší černé barvě byl mnohem méně nápadný.

Nově přichází na trh dvě verze. Námi testovaná „Long“ a také něco pro tatínky (a maminky), kteří mají rádi ostřejší jízdu – Volkswagen ID. Buzz GTX s pohonem všech kol a výkonem 340 koní.

Starý známý

Volkswagen ID. Buzz tedy není žádnou novinkou, i verze Long je postavena na elektrické platformě MEB. Jak verzi Long poznáte? Na první pohled si musíte všimnout delšího rozvoru. Ten narostl o rovných 25 cm. A kvůli tomu, že verze Long čítá 3 řady sedaček, prodloužily se boční (elektricky ovládané) dveře. Právě proto, aby se do třetí řady lépe nastupovalo.

Jinak se pohledově ID. Buzz nezměnil. Před přední i za zadní nápravou jde o stejný vůz, jako je krátký ID. Buzz.

Větší baterie

Co na první pohled vidět nemůžete, to je také větší baterie, tradičně umístěná v podlaze. Zatímco krátká verze nabízí využitelnou kapacitu 77 kWh, verze Long čítá 86 kWh, tedy o 9 kWh více. Podle WLTP to znamená delší dojezd zhruba o 50 km, při dálničním tempu počítejte s dojezdem delším asi o 30 km.

Podle WLTP můžete s tímto vozem dojet až 483 km, pokud pojedete na dálnici v levém pruhu tak, abyste nezdržovali ostatní provoz, počítejte s dojezdem kolem 250 – 290 km. Jen pozor, nejvyšší rychlost je omezena na 160 km/h.

Pro 6 i pro 7

Zásadní změnou proti krátkému ID. Buzz je právě třetí řada sedadel. V praxi to znamená, že v konfigurátoru si můžete vybrat šesti nebo sedmimístnou verzi vozu. My měli provedení právě pro 6 osob, kdy druhá řada sedadel obsahuje dvě samostatná sedadla s loketními opěrkami (a mezi nimi dostatek prostoru) a v třetí řadě také dvě samostatná sedadla, ale nalepená k sobě.

I sedadla ve třetí řadě jsou plnohodnotná a ani dospělá vysoká osoba nemá sebemenší problém se do nich vejít. Je vidět, že ID. Buzz je zkrátka elektrickou verzí vozu Multivan.

Kufr

Jede vás v autě všech 6? Pak to nebude na to, aby měl každý velké zavazadlo. Objem čítá podle naklopení sedadel 306 – 476 litrů. Tedy podle standardní metodiky. Pokud se nebojíte nacpat zavazadla až po strop, máte samozřejmě díky výšce auta o dost více, ale stěhovák to není. Výhodou je, že sedadla ve třetí řadě sedadel jsou samostatná.

Lze je tedy jednotlivě sklopit nebo celé vyndat. A vyndání je velmi jednoduché, je to akce na pár sekund. Takže pokud třetí řadu sedadel vyndáte, máte najednou 1500 litrů a to už musí stačit i velmi náročné rodině.

Na místě řidiče

Vyhoupnutí na místo řidiče je příjemné, opravdu si připadáte jako v Multivanu. Škoda, že naše verze neměla elektricky ovládaná sedadla, k charakteru vozu by se hodila. A stejně tak, jak jsme zvyklí u Multivana, i zde na řidiče čekají tvrdé plasty. Vypadají kvalitně, nikde nic nevrže, ale zkrátka jsou tvrdé. Mají aspoň tu výhodu, že se dobře udržují a ošetřují. Odkládacích míst je všude habaděj.

Odložit si mobil, klíče, pití, kelímek s kávou, prostě cokoliv není problém. A všude najdete USB-C porty. Celkem jsem jich napočítal 8, snad jsem žádný nevynechal. Navíc jde o verze s PowerDelivery, takže zvládnou napájet třeba i kompatibilní notebook.

Super infotainment

V posledních letech dostávaly vozy koncernu Volkswagen pěknou čočku za svůj infotainment. Dlouho se spouštěl, reakce byly pomalé a občas se úplně zasekly. Aktualizace byly složité, zkrátka to byl infotainment, který se úplně nepovedl. A přestože ten současný vypadá vzhledově podobně, s tím starým evidentně nemá nic společného.

Je to rozdíl jako mezi Windows XP a Windows 10. Zobrazení je přehlednější, reakce jsou bezprostřední, na velkém displeji je ovládání velmi jednoduché. Tohle se Volkswagenu povedlo. Resp. takhle to mělo vypadat už dávno.

Stále stejný volant

Výhradu mám k volantu. Ne k jeho provedení, ani ke komfortnímu vyhřívání, ale k senzorovým tlačítkům. U ID. Buzz můžete mít jen s nimi, já bych dal přednost klasickým mechanickým tlačítkům.

Jinak ale žádné ergonomické přešlapy nečekejte, tohle má Volkswagen odladěno.

Nový motor

V loňském roce dostal ID. Buzz nový elektromotor, který je k dispozici i pro krátkou verzi. Jeho výkon vzrostl z 150 na 210 kW a z dlouhého auta dělá skutečně mrštnou štiku, tak jak to elektromobily obvykle umí.

S tímto výkonem budete jedním z nejrychlejších aut na silnici. Obzvláště zrychlení do 80 km/h je dechberoucí.

Nabíjení

Co se týče nabíjení, chlubí se ID. Buzz nadstandardní hodnotou 200 kW. Když jsem auto testoval, pohybovaly se teploty kolem -10 stupňů a to znamená jediné – takového výkonu bych neměl šanci dosáhnout. Co je však novinka infotainmentu – ukazuje, jakým výkonem by se aktuálně dokázala baterie dobíjet. I po hodinové cestě se potenciální nabíjecí výkon pohyboval kolem 80 kW, takže baterie se moc neprohřála. Řešení? Tlačítkem v menu lze aktivovat předehřev baterie.

Stačí jej aktivovat cca 20 minut před příjezdem k nabíječce a budete mít jistotu, že nabíjení bude možné plnou rychlostí. Předehřev by se spustil automaticky, pokud byste nabíjecí stanici měli v cíli navigace v autě. Pokud si tedy necháváte trasu naplánovat právě integrovanou navigací a řídíte se doporučeními pro nabíjení, nemusíte vlastně vůbec nic řešit.

Sázka na komfort

A jak jede? Tak jak u takového auta čekáte. Jde především o sázku na komfort. I na 20″ kolech je jízda plavná a umí maskovat rozbitou silnici

. U tohoto typu auta bývají limitem příčné retardéry, s těmi si ID. Buzz poradí s velkou grácií. Za to vděčíme těžké těžké baterii umístění v podlaze vozu. I přesto, že je auto dlouhé a velké, manévrování s ním je velmi snadné díky fantastickému rejdu. Mezi předními koly není motor, který by vytočení kol omezoval, takže je jednoduše více vytočíte.

Hmotnosti

A o jakých hmotnostech mluvíme? Pohotovostní hmotnost vozu čítá 2659 kg, což pro takto velké auto není nic zvláštního. Pozor si dejte na celkovou hmotnost, která může být maximálně 3125 kg. To znamená, že na pasažéry a zavazadla zbývá jen 466 kg, což není příliš. Pokud vám do auta nasedne 6 pasažérů, každý o hmotnosti 75 kg (s řidičem se počítá v pohotovostní hmotnosti), zbude vám na zavazadla jen 16 kg.

Při nákupu tak počítejte s tím, že budete muset kupovat pneumatiky s vyšší nosností a pokud budete přetížení, můžete mít problém s policí při převážení (hlavně v zahraničí), problémy také můžete mít, pokud jste přetížení a jste účastníkem dopravní nehody.

Parametry Volkswagen ID. Buzz Long Stupeň výbavy PRO Maximální výkon 210 kW Zdroj energie elektřina Udávaná spotřeba na 100 km 19,7 kWh Světlomety LED Pohon zadní Převodovka 1stupňová, automatická Akcelerace 0–100 km/h 7,9 s Maximální rychlost 160 km/h Délka 4 962 mm Šířka 1 985 mm Výška 1 927 mm Rozvor 3 239 mm Základní cena 1 300 900 Kč Cena testované výbavy 1 717 783 Kč

Rodinný sen

Celkově se na ID. Buzz těžko hledají výraznější nedostatky. Pokud jste smíření s tím, že jezdí na elektro a při rychlém tempu na dálnici budete muset nabíjet zhruba každé 2 hodiny. Máte-li možnost nabíjet doma a běžně jezdíte do 400 km, z ID. Buzz budete opravdu nadšení a z mého pohledu je to lepší volba než Multivan. Ani cenově není úplně mimo. Long verze se slušnou výbavou PRO začíná na 1,3 milionu, naše velmi nadstandardně vybavená verze pak vyšla na 1,7 milionu, což jsou pořád rozumné peníze.

Volkswagen ID. Buzz Long 8.9 Vzhled a zpracování interiéru 8.0/10

















Propojitelnost s telefonem 9.0/10

















Technologická výbava 9.0/10

















Jízdní vlastnosti 9.5/10

















Dojezd a nabíjení 9.0/10

















Variabilita interiéru 9.0/10

















Klady Prostorný interiér

Povedený retro design

Skvělý infotainment

Výkonný motor

Jízdní komfort

Rychlé nabíjení

Spotřeba ve městě Zápory Menší kufr při plném obsazení

Tvrdé plasty v interiéru

Senzorová tlačítka na volantu

Nízká užitečná hmotnost

Spotřeba na dálnici

Autor článku Vratislav Klega Milovník automobilů, chytrých hračiček, gadgetů. Analytik každým coulem, který miluje matematiku, fyziku a sociální sítě.