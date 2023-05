Test Volkswagen ID. Buzz (2023): Multivan doby elektrické

Elektromobily postupně doplní nabídku spalovacích aut ve všech segmentech. A velká MPV, nebo chcete-li menší dodávky určené pro převoz osob, nejsou výjimkou. Až doposud jsme našli v této kategorii spalovací auta upravená na elektromobily. A to se všemi negativními důsledky. Volkswagen ID. Buzz je první vlaštovkou mezi elektrickými MPV. Není tedy překvapením, že vzbuzuje silné emoce.

Inspirace v minulosti

Je vám dvoubarevná kombinace s velkým logem VW na přídi a kompletním zakapotováním povědomá? Není divu. Zavzpomínejte na legendární Volkswagen Bus, ikonu 50. let. Zjevná podoba lze jen těžko přehlédnout. Elektromobily většinou sází na futuristický design a neokoukané křivky. Buzz je jiný. Kdo má srdce na pravém místě, tomu se prostě musí líbit.

Dodávka? MPV!

ID. Buzz působí na první pohled jako velké auto. Při porovnání s tradičním Multivanem 6.1 je však výrazně menší. Tedy především co se týče délky, zde ztrácí 20 cm. Je třeba ale počítat s tím, že na trh přijde ještě sedmimístná prodloužená verze.

Také do výšky ztrácí, ale naopak – v šířce své předchůdce deklasuje. 198,5 cm je úctyhodná hodnota a na šířce interiéru je to znát. Spíše než v dodávce se tak budete cítit jako ve větším Sharanu. Na druhou stranu, řidič sedí skutečně vysoko, to připomíná spíše pocit, jaký zažijete v Mulťákovi.

Sedíme uvnitř

Kdo v posledních letech seděl v některém z modelů Volkswagen ID., ten se v interiéru neztratí. Displej před řidičem, displej infotainmentu, pedály se symboly pause a play, můžete si připadat, jako byste seděli třeba v modelu ID.4. Sedadla ergoComfort překypují pohodlím a nabízí masážní funkce.

Ekologické duše zahřeje na srdci, že látky potahů jsou vyráběny s ohledem na přírodu. Vlastně celý vůz dbá na udržitelnost, velké zastoupení mají recyklované materiály. Byl jsem trochu šťouravý a prozkoumal i místa na palubní desce, kterých se běžně uživatelé nedotýkají. Je lehkým zklamáním, že materiály nejsou zrovna nejpříjemnější.

S ergonomií jsem neměl žádný problém, vše funguje tak, jak jsem očekával. Senzorová tlačítka na volantu však nejsou to pravé ořechové. Tradiční mechanická jsou přeci jen o něco lepší.

Místa, všude tolik místa

Cestující na předních, ani na zadních sedadlech si nemohou stěžovat na nedostatek místa nebo odkládacích prostor. Stoleček mezi předními sedadly nabízí luxusní řešení pro věci, či pití, které chcete mít po ruce. Pokud by to někomu nestačilo, další 2 místa na kávové kelímky najdete v palubní desce. Takže pitný režim v autě zvládnete na jedničku.

Chválím také dostatek USB portů – řidič má dokonce 2, cestující na zadních sedadlech po jednom USB portu přímo ve dveřích. Avšak pozor, všechny už jsou ve standardu USB-C. Ale to by dnes neměl být pro nikoho problém. Za příplatek lze dokonce pořídit zástrčku na 230 V. Zadní lavice je hodně široká. To ocení především větší rodiny. Není problém sem dát tři dětské sedačky. Co však prostřednímu místu chybí je isofix. Příjemným prvkem ve druhé řadě je elektrické ovládání bočních dveří.

Navigaci nebo CarPlay?

Také infotainment se neliší od toho, co známe z jiných vozů Volkswagen. Perfektně funguje Android Auto i Apple CarPlay, samozřejmě bezdrátově. Ale ani samotná navigace v autě není k zahození a to především z důvodu, že umí naplánovat dlouhou cestu včetně zastávek pro nabíjení. Velmi reálně dokáže odhadovat spotřebu i to, kolik na nabíječce strávíte času.

Plánování dlouhé trasy s nutností nabíjení můžete bez obav přenechat navigaci integrované v autě. Ta je samozřejmě on-line, takže vás informuje o tom, zda je nabíjecí bod zrovna k volný. Takové funkce jsou rozhodně nutností, aby elektromobily nebyly jen hračkou pro geeky, kteří nosí v hlavě dlouhé seznamy dobíjecích stanic, či si libují v prozkoumávání aplikací pro elektromobily. Blížíme se tedy k tomu, že jsou příjemnou alternativou spalovacích motorů i pro běžné řidiče a řidičky.

Jeden motor, jedna baterie

Když si dnes spustíte konfigurátor vozu, budete mít k dispozici jeden motor s výkonem 150 kW a pohonem zadních kol. Do budoucna přibude i výkonnější čtyřkolka. A jednu baterii s využitelnou kapacitou 77 kWh. Hodnota zrychlení na 100 km/h za 10,2 sekundy zrak nevytře, ale do nějakých 80 km/h je auto velmi hbité a v městském provozu bude jednoznačně patřit k těm nejrychlejším.

Nad 100 km/h je zrychlení vlažnější a maximální rychlost je omezena na 145 km/h. V praxi umí rychloměr ukázat až 147, ale stejně to není rychlost, při které byste si užívali jízdu s ID. Buzzem. Spotřeba se při této hraniční rychlosti blíží hodnotě 40 kWh/100 km a dojezd klesá na nějakých 200 km.

Dostane se ke 400 km?

V městském provozu se pak spotřeba pohybuje mezi 20 a 23 kWh/100 km, při teplotách kolem 10 stupňů. Dojezd se pak na jedno nabití blíží 400 km. Na dálnici při maximální možné legální rychlosti vzrostla spotřeba na 29 kWh/100 km a dojezd vychází okolo 250 km, což už taková sláva není.

Vyrazil jsem s ID. Buzzem z Prahy do Mikulova. Jestli bych dojel na jedno dobití jsem však nezjistil. Posádka trvala na přestávce. A tu jsem samozřejmě využil k doplnění energie nejen své, ale i elektromobilu.

Přeborník v nabíjení

Po dálniční jízdě byla baterie ideálně prohřátá, takže po připojení k výkonné nabíječce se do minuty začal Buzz dobíjet výkonem 176 kW. To je slušný výkon vzhledem k tomu, že maximální výkon by měl být 170 kW. Po 10 minutách klesl nabíjecí výkon na 140 kW, ale za těch 10 minut se nabilo více než 27 kWh, tedy téměř na 100 km po dálnici. Dvacetiminutové přestávky skutečně nejsou nutné.

Jak jezdí

Jízda je velmi komfortní a to i přes to, že obouval 20″ pneumatiky s poměrně nízkým profilem. Pneumatiky mají navíc šířku 235 mm, takže se velmi dobře drží silnice. Vyšší hmotnost není vůbec znát, může za to samozřejmě nízké těžiště. Kdo je zvyklý, jak se vozy postavené na základech Volkswagenu Transporter naklání, bude velmi mile překvapen. Potěší i velmi malý poloměr otáčení.

První dny jsem bojoval s velmi krátkým předním převisem. Měl jsem pocit, že už musím narazit do auta přede mnou a ono ne. Rád jsem se tedy spolehnul parkovacího asistenta. Po nalezení parkovacího místa jej stačí aktivovat tlačítkem na displeji a o zbytek se auto stará samo. Ani nemusíte měnit rychlost vpřed a vzad, vše řídí software. Jízda na dálnici je doslova odpočinek díky asistentu Travel Assist – ten sám dodržuje odstup od vozů před vámi a sám zatáčí tak, aby se auto drželo uprostřed jízdního pruhu.

Parametry Volkswagen ID. Buzz Pro Stupeň výbavy Pro Maximální výkon 150 kW Zdroj energie elektřina Udávaná spotřeba na 100 km 21,5 kWh Světlomety LED Pohon zadních kol Převodovka automatická Akcelerace 0–100 km/h 10,2 s Maximální rychlost 145 km/h Délka 4 712 mm Šířka 1 985 mm Výška 1 937 mm Rozvor 2 640mm Základní cena 1 593 854 Kč Cena testované výbavy 2 075 683Kč

Drahý jako Multivan

Kdo někdy kupoval Mulťáka, tak ví, že připravit si 2 miliony je tak akorát. Nespokojíte se přeci s nějakou ořezanou verzí. A s ID. Buzzem je to podobné. Základní cena vozidla je 1,6 milionu Kč vč. DPH. V tomto případě je i základní verze velmi slušně vybavena. Náš testovací vůz měl prakticky veškerou myslitelnou výbavu, cena tak poskočila na 2 075 683 Kč vč. DPH.

A kdybych měl vybírat mezi Multivanem a ID. Buzzem? Neváhal bych ani sekundu. Dokážu si dokonce představit, že bych s ním jel na dovolenou do Chorvatska. Byla to prostě láska na první i druhý pohled.

Volkswagen ID. Buzz 8.7 Vzhled a zpracování interiéru 8.6/10

















Propojitelnost s telefonem 8.9/10

















Technologická výbava 9.1/10

















Jízdní vlastnosti 8.6/10

















Dojezd a nabíjení 8.4/10

















Klady líbivý design

vnitřní prostor

komfort jízdy

akceptovatelná cena

rychlost nabíjení

slušný dojezd

moderní infotainment Zápory vzadu jen 2x isofix

zatím jen pětimístné provedení

senzorová tlačítka volantu

omezovač rychlosti na 145 km/h