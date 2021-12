Test Porsche Macan (2021): Jsou to dobře utracené peníze?

Přemýšlíte o nákupu BMW X3 nebo Audi Q5? Do hledáčku přidejte ještě jedno auto, které vás na první dobrou možná nenapadne: Porsche Macan. Není to vůbec špatná volba a cenou už tolik neodskočíte.

Nový facelift

Porsche Macan přišlo na trh v roce 2014. Po obřím Cayenne jde teprve o druhé (a dodnes poslední) SUV této značky specializující se na supersporty. Od roku 2014 už uběhlo hodně času, není tak překvapením, že letos v létě Macan dostal už třetí facelift. Ten se týkal jak designu, tak techniky.

Macan se teď prodává ve třech verzích – základní Macan s výkonem 195 kW (kterého máme na test), silnější Macan S (280 kW) a na samotném vrcholu najdete Macan GTS s výkonem 324 kW s maximální rychlostí 272 km/h. Zatímco 2 silnější verze skutečně dělají čest značce Porsche, základní verze má za úkol spíše odebírat zákazníky „běžným“ prémiovým značkám.

Dvoulitr

On i ten základní dvoulitr s výkonem 195 kW (265 koní) nabídne velmi slušnou dynamiku. Na 100 km/h dokáže zrychlit za 6,4 sekundy a při běžných rychlostech rozhodně nemáte pocit, že by autu chyběl výkon nebo jste se báli předjíždět. To, že nejde o obyčejný motor 2.0 TSI, který znáte z koncernových vozů, je slyšet hned po nastartování. Má mnohem jadernější a hrubší zvuk.

Spotřeba motoru se pak pohybovala mezi 9 a 15 litry benzinu na 100 km. Je to velký rozptyl? Když ono auto na okreskách provokuje k tomu, abyste plynový pedál pořádně přimáčkli. Sedmistupňový dvouspojkový automat řadí bleskově a bez náznaku cukání.

Zatáčkový mistr

Obrovská 20″ kola obouvají pneumatiky o šířce 265 mm vpředu a 295 mm vzadu. Takže si buďte jistí, že i přes zimní vzorek se asfaltu drží dokonale. A odskočení kola na špatném povrchu? Na to nenarazíte. Macan byl vybaven příplatkovým vzduchovým odpružením a systémem Porsche Active Suspension Management (PASM). Ten mění charakteristiku odpružení pro každé kolo zvlášť. A čím horší povrch, tím lépe se ukazuje, že ani na rozbité silnici není pro Macan problém rychle měnit směr jízdy nebo prudce brzdit.

Pokud jsem na začátku zmínil nějakou prémiovou konkurenci, tak tohle je disciplína, kde Macan konkurenci ujíždí o celé kolo. Především v zatáčkách se ukáže, že Macan má obrovské rezervy podvozku a že je připraven na úplně jiné výkony. Samozřejmostí je precizní řízení, s tím tak nějak počítáte, o to více překvapí, že jízda i na takové silnici zůstává velmi komfortní. Tady se běžné prémiovky vůbec nechytají.

Hotový design

Kdo se ve vozech Porsche příliš neorientuje, letošního faceliftu by si možná ani nemusel všimnout. Změny jsou decentní. Macan stále zůstává typickým porschákem, tak jak známe jejich design po desetiletí. Proč měnit něco, co funguje, že? Rozhodně ale zaujme svojí barvou. Jmenuje se Miami modrá a připlatíte si za ni 60 000 Kč.

Design dokreslují zmíněná 20″ kola a zezadu pak 4 koncovky výfuku. Vzhledem k tomu, že jde o obyčejný dvoulitr je to možná až moc, ale designu to rozhodně prospívá. Zezadu pak zaujme ještě jeden doplněk, který je vidět především v noci – zadní svítilny jsou propojené elegantním svítícím červeným páskem. Vypadá to vážně dobře. Přední světlomety sází samozřejmě na LED a fungují matrixově – vykrývají ostatní účastníky silničního provozu.

Klíček nalevo

Otevíráte dveře a hned vedle ovládání světlometů najdete zdířku pro klíč. Je to tradice, které se Porsche drží už od závodů LeMans. Závodníci tehdy běželi k autům a řidiči Porsche mohli své vozy startovat ještě před usednutím do sedadla.

No dobrá, je to tradice, ale já bych se bez ní klidně obešel a dal bych přednost startování tlačítkem bez toho, abych musel klíč vytahovat z kapsy. Za mě je to tedy malý ergonomický přešlap. Mnohem větší ergonomický přešlap se nachází hned vedle – páčka pro ovládání tempomatu. Jistě, každá automobilka si to řeší po svém, ale ovládání Porsche je velmi neintuitivní.

Sedíme uvnitř

Naproti tomu ergonomie klimatizace je naprosto příkladná. Často se dnes setkáváme s ovládáním jen na displeji a já s ním nemám problém. U Macanu najdete kolem voliče automatu několik tlačítek určených právě pro ovládání klimatizace a ty jsou prostě skvělá. Hned víte, jakou máte nastavenou teplotu, směr foukání, vyhřívání sedadla. To si pak uvědomíte, jak je fajn mít na tohle ovládání samostatná tlačítka. Tohle se moc povedlo.

Také sedadla a volant jsou naprosto famózní a těžko budete mezi automobily hledat něco lepšího. Sedadla jsou měkká a pohodlná, zároveň mají velmi silné boční vedení, takže ani v prudké zatáčce se nemusíte zapírat, abyste ze sedačky nevypadli. Prostě úžasné.

Volant je příjemně malý, jako by vybízel k divokému kroucení. Nechybí pádla pod volantem, když si potřebujete podřadit, já se ale velmi rychle naučil používat tlačítko, kterým se mění jízdní režimu – když jej stisknete, na 30 sekund se Macan přepne do nejsportovnějšího režimu. Ideální pro předjetí nebo pokud si chcete říznout nějakou zatáčku. Pádla pak nejsou potřeba, protože motor se drží ve vysokých otáčkách.

Třešničkou na dortu pak je, že interiér, včetně tříbodových pásů, je sladěný s barvou karoserie.

Infotainment

Že má koncern Volkswagen potíže se softwarem? Tak ať se učí od Porsche. Takto dobrý infotainment jsem dlouho neviděl. Startuje bleskově, reaguje okamžitě a displej má úžasný jas. Podporuje Apple CarPlay a Android Auto a samozřejmě také bezdrátově, takže mobil nemusíte z kapsy vůbec vytahovat. Prostě jen stačí sednout do auta a telefon se sám připojí. V části Porsche Connect pak najdete několik aplikací – pro zobrazení počasí, zprávy, podrobnější vyhledávání. Tohle už je trochu přežité a v on-line funkcích je dnes konkurence o velký kus dál.

Zmínku si zaslouží audiosystém Bose (příplatek rozumných 30 000 Kč), který dělá z Macanu koncertní síň. Často ani mnohem dražší audiosystémy nehrají takto dobře. Za své peníze získáte 14 reproduktorů o celkovém výkonu 665 W.

Model Porsche Macan Základní cena 1 720 000 Kč včetně DPH Stupeň výbavy Macan Maximální výkon 265 koní Zdvihový objem 1984 ccm Palivo benzin Počet válců 4 Pohon pohon všech kol Převodovka automatická Akcelerace 0-100 km/h (s) 6,4 Délka 4 726 mm Šířka 1 930 mm Výška 1 922 mm Rozvor 2 807 mm Cena testované výbavy 2 400 000 Kč Maximální rychlost 232 km/h

Za super cenu. Nebo ne?

Základní cena Porsche Macan vychází na cca 1,6 milionu Kč, což jsme opravdu ve vodách, kde se běžně pohybuje Audi Q5 nebo BMW X3. Má to háček? Samozřejmě. S rostoucí výbavou letí cena ještě více nahoru než u zmíněné německé konkurence. Takže auto, které vidíte v této recenzi stojí se vším všudy 94 000 €, tedy asi 2,4 milionu korun. A pořád se bavíme o základním modelu Macan s dvoulitrovým čtyřválcem. Na druhou stranu Macan byl vážně luxusně vybavený. Ostatně na přesnou specifikaci se můžete mrknout zde.

Porsche Macan 2 400 000 Kč 9.3 VZHLED A ZPRACOVÁNÍ INTERIÉRU 10.0/10

















PROPOJITELNOST S TELEFONEM 8.0/10

















TECHNOLOGICKÁ VÝBAVA 9.0/10

















JÍZDNÍ VLASTNOSTI 10.0/10

















Klady (+) skvělé jízdní vlastnosti

zpracování interiéru

vnitřní prostor

základní cena

off-roadová výbava Zápory (–) cena příplatkové výbavy

umístění startovací skříně

ovládání tempomatu

image čtyřválce