Test Audi Q5 (2021): když nutně nepotřebujete velké auto

Aktuální generace Audi Q5 přišla na trh v roce 2016, a tak bylo jasné, že musí přijít nějaký ten facelift. Ten to hrál na jednoduchou notu a jen velký fanoušek na první dobrou pozná, co se změnilo. Modernizovaná verze dostala jiný přední nárazník i masku chladiče, jiné jsou boční prahy či design zadních světlometů. Celkový design se nese v elegantním duchu, ale i díky několika příplatkům se mi testovaný kus nesmírně líbil.

Černý elegán

Standardní verze Audi Q5 stojí na 18palcových kolech, je zahalena do základního laku a prostě nevypadá tak dobře. Ovšem to není úděl jen Audi Q5, ale prakticky všech automobilů. Zde platí jednoduchá věta – za krásu se zkrátka platí. A tak testovaný kus stál na 20palcových pětipaprskových kolech z dílny Audi Sort, které vás vyjdou na necelých 70 tisíc korun.

I za černý lak si budete muset připlatit, a to cenovku, která o jednu stokorunu převyšuje hranici třiceti tisíc korun. Pak stačí v konfigurátoru zaškrtnout paket černé optiky a o poznání atraktivnější design je na světě. Nevím jak vy, ale ve chvíli, kdy se na testovaný kus podívám, tak si potvrdím otřepanou frázi – kola dělají auto!

Prémiové osvětlení i interiér

Audi vždycky patřilo k automobilkám, které nabízejí jedny z nejlepších světlometů. I těch se dotkla modernizace, takže nově můžete sáhnout i po vrcholné řadě Matrix LED, ke kterým nemám co dodat. Svítí fantasticky, umějí vypínat jednotlivé segmenty tak, aby protijedoucí vozidlo nebylo oslněno. Ačkoli si za ně Audi účtuje necelých 66 tisíc korun, osobně bych investice právě do světlometů velmi zvažoval. Zajímavou funkci mají i světlomety zadní. Ty mají hned tři světelné podpisy, které se mění na základě zvoleného jízdního režimu.

Jestli jste v poslední době seděli v nějakém novém modelu od Audi, interiér vás nejspíše nepřekvapí. Audi Q5 na rozdíl od větších SUV sourozenců sází pouze na displej infotainmentu, který se tyčí z palubní desky. Sportovní multifunkční volant sází na stará dobrá hardwarová tlačítka, která v interiéru zůstala i na ovládání funkce vyhřívaného sedadla, jízdních módů nebo systému start/stop.

Před volantem můžete mít za příplatek Virtual Cockpit, tedy displej, který si můžete přizpůsobit vašim preferencím. Ať už rádi koukáte na budíky nebo naopak preferujete mít prakticky přes celý displej navigaci, vše vám Audi Q5 splní. Elektricky ovládaná sedadla mají i nástavec sedáku včetně nastavitelné bederní opěrky.

Ačkoli Audi Q5 není vlajkovým SUV, i v jeho interiéru se můžete nechat hýčkat. O vyhřívaných sedadlech už byla řeč. Ta však mohou být také klimatizovaná včetně masážní funkce. V neposlední řadě si můžete dopřát i vyhřívaný volant.

V interiéru stále najdete klasické USB, ale také bezdrátovou nabíječku, která se nachází na středovém tunelu a dá se i posouvat. Pokud zrovna v držáku na nápoje nemáte vaši oblíbenou kávu, nabíječkou můžete držáky zakrýt. Plocha je dostatečně velká i pro větší telefony. Jen nabíjení by mohlo být rychlejší, což lze ovšem vyřešit tím, že z telefonu sundáte obal.

Infotainment už jen s dotykem

Vrcholný infotainmentový systém běží na 10,1palcovém displeji. Jedná se o prostředí, které už dobře známe z jiných modelů. Základní menu se skládá z dlaždic, nechybějí ani widgety či notifikační centrum. Vše je poměrně logicky seřazené a i reakce systému jsou rychlé. Využívat můžete také Apple CarPlay nebo Android Auto.

Bohužel, ovládání probíhá výhradně dotykově. Na středovém tunelu už nenajdeme žádná ovládací tlačítka, což je škoda. Displej se tyčí z palubní desky, což s sebou nese pozitivum, že při dívání se na něj nemusím tolik sklápět oči. Po mých zkušenostech více převládá negativ, kdy displej je poměrně daleko a trefovat se na jednotlivá místa není zrovna jednoduché. O to více, když si nemáte o co opřít ruku. V tomto případě je displej umístěný níže; jak je to v Audi A8, Q7 a tak dále, dává daleko větší smysl.

Systém je připojený na internet, takže mapové podklady jsou aktualizovány v reálném čase. V případě nehody či jiného problému se navigace automaticky přeplánuje na tu nejvýhodnější. Infotainment vám umí poskytnout i informace o cenách pohonných hmot v okolí, včetně otevírací doby. Třešničkou na dortu je aplikace pro chytré telefony, kde najdete informace o jízdních statistikách, poloze auta a tak dále.

V hlavní roli čtyřválec

Na víku zavazadlového prostoru můžete vidět nápis 40 TDI, pokud jste si však mysleli, že jde o naftový šestiválec, tak vás zklamu. Audi už několik let označuje své motorizace podle čísel, které vás informují pouze o výkonu. Testovaný kus měl tedy pod kapotou dvoulitrový naftový čtyřválec s výkonem 204 koní. Sáhnout můžete také po variantě 50 TDI, která nabídne ještě o 82 koní více, ale také dva válce navíc.

Testovaná varianta je zlatou střední cestou. Výkonu i v případě plného zavazadlového prostoru a čtyř kamarádů v interiéru máte stále dostatek a i spotřeba se drží v rozumných číslech. Po více než 450 kilometrech se zastavila na 7,7 litrech na sto kilometrů. Nutno podotknout, že zhruba 200 kilometrů vedlo po dálnici, kde spotřeba přeci jen roste.

Motor spolupracuje se sedmistupňovou automatickou převodovkou, která posílá výkon na všechna čtyři kola. Primárně pracují však kola přední, což má přispívat k nižší spotřebě. Jakmile dojde například k prokluzu, připojí se i zadní náprava. Ve výsledku je vypočítávání, kdy jde nějaký ten výkon i na zadní kola, dosti komplikovaný.

K motoru jako takovému nemám připomínek. Je skvěle odhlučněný, má rozumnou dynamiku a o spotřebě už byla řeč. Točivý moment má hodnotu 400 Nm, což se převodovka snaží využívat, jak jen to jde. Jakmile jsem přidal plyn, čekal jsem, že si převodovka podřadí, ale opak je pravdou. Ta se snaží využívat právě točivý moment a otáčky držet co možná nejníže. Až v případě, že plynový pedál opravdu zašlápnete směrem k podlaze, převodovka zařadí nižší rychlost.

O pohodlnou jízdu se staral příplatkový podvozek s elektronickými tlumiči. Nejspíše i kvůli velkým pneumatikám však podvozek nefungoval tak dobře, jak bych očekával. Jakákoli větší nerovnost na silnici je cítit. Nejde o nic strašného, ale očekával jsem, že s příplatkovým podvozkem to celé bude fungovat o trochu lépe.

Pro ty, co nepotřebují ještě větší auto

Ne každý potřebuje sáhnout po Audi Q7, ale spokojí se i s menším autem. I proto je sympatické, že velkou část příplatkové výbavy si můžete objednat i do Audi Q5. V čele se světlomety, dobrým infotainmentem, ale také vyhřívanými i klimatizovanými sedadly. A takto bych mohl pokračovat.

Model Q5 Advance 40 TDI Základní cena 1 348 900 Kč Cena testované výbavy 2 017 300 Kč Stupeň výbavy Advance Výkon 150 kW / 204 koní Zdvihový objem 1968 ccm Palivo nafta Počet válců 4 Pohon pohon všech kol Převodovka automatická Akcelerace 0-100 km/h (s) 7,6 Maximální rychlost (km/h) 222 Délka 4682 mm Šířka 2140 mm Výška 1662 mm Rozvor nápravy 2819 mm Hmotnost 1880 kg

Dostatečný výkon, pohon všech kol, rozumná spotřeba, skvělé odhlučnění a zavazadlový prostor, který pojme 550 litrů, po sklopení sedadel až 1550 litrů. To vše jsou zajímavé argumenty, proč o Audi Q5 přemýšlet. Věřím, že i designová stránka se bude většině lidí líbit, pokud nutně nehledáte něco více extravagantního.