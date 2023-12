Těsně po Samsungu! V tento den proběhne globální premiéra OnePlus 12

V Číně si nový vlajkový model značky OnePlus odbyl premiéru už 5. prosince

Zástupce značky omylem prozradil, kdy se dočkáme globálního odhalení OnePlus 12

Stane se tak jen pár dní po premiéře modelové řady Galaxy S24 od Samsungu

Před několika málo dny spatřila světlo světa nová generace vlajkového modelu OnePlus 12, i když zatím pouze v rámci domovské Číny. To, že místní výrobci své top modely v drtivé většině případů představují nejprve na lokálním trhu, kde je po nich velká poptávka, a až poté zamíří do globální distribuce, je zcela běžná praxe. Nejčastěji je to z toho důvodu, aby značky dokázaly nejprve uspokojit zájem na obřím čínském trhu, a následně to samé mohly zopakovat i v rámci celosvětové distribuce.

OnePlus 12 má skvělou výbavu. Hnacím motorem se stal nejnovější osmijádrový čipset Snapdragon 8 Gen 3, kterému dělá společnost 12/16 či až 24 GB RAM + 256/512 GB/1 TB interní paměti. Z ostatní výbavy nechybí Bluetooth 5.4, optická čtečka otisků prstů ve vypínacím tlačítku, stereo reproduktory, Wi-Fi 7, infračervený port, NFC, USB 3.2 Gen 1 nebo baterie s kapacitou 5400 mAh a podporou 100W drátového a 50W bezdrátového nabíjení. Společnost tvrdí, že baterie by měla být schopna po 1600 nabíjecích cyklech udržet 80 % své kapacity.

Přední straně dominuje prostorný 6,82″ AMOLED panel s rozlišením QHD+, adaptivní obnovovací frekvencí 120 Hz a extrémním maximálním jasem s hodnotou 4500 nitů. Společnost také tvrdí, že obrazovka OnePlus 12 má pokročilé ochranné prvky chránící oči – displej telefonu má mít melatoninovou ochranu, která má přispívat ke kvalitnějšímu spánku, pokud smartphone používáte před spaním. Displej je dokonce vybaven speciální technologií, která má optimalizovat ovládání s mokrými prsty.

Hardwarové parametry OnePlus 12 Systém, čipset a konstrukce Operační systém: Android 14, čipset: Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3, octa-core, 1× 3,3 GHz Cortex-X4 + 5× 3,2 GHz Cortex-A720 + 2× 2,3 GHz Cortex-A520, GPU: Adreno 750, RAM: 12/16/24 GB, interní paměť: 256/512/1024 GB, pam. karta:

Rozměry: 163,3 × 75,8 × 9,2 mm, hmotnost: 220 g, zvýšená odolnost: IP65 Displej, konektivita a baterie 6,82", LTPO AMOLED, rozlišení: Quad HD+, 1440 × 3168 px

5G: , NFC: , Bluetooth: 5.4, Wi-Fi: 802.11 a/b/g/n/ac/6e/7, GPS: , konektor: USB-C

Baterie: 5400 mAh, rychlé nabíjení: , bezdrátové nabíjení: Fotoaparáty Hlavní: 50 Mpx, f/1.6, 23mm, 1/1.4", 1.12µm, PDAF, OIS, druhý: 64 Mpx, teleobjektiv, f/2.6, 70mm, 1/2.0", 0.7µm, PDAF, OIS, 3× optický zoom, třetí: 48 Mpx, širokoúhlý, f/2.2, 114˚, 1/2.0", 0.8µm, PDAF, selfie kamera: 32 Mpx, f/2.4, 21mm, 1/3.14", 0.7µm, 4K video, auto-HDR Kompletní specifikace

Novinka nijak nezaostává ani u fotoaparátů. Ty tradičně vyladila švédská legenda Hasselblad. Hlavní fotoaparát dostal senzor Sony LYT-808 s rozlišením 50 Mpx, clonu f/1.6 a optickou stabilizaci obrazu. Druhým do party je širokáč s rozlišením 48 Mpx a clonou f/2.2. Do třetice tu máme periskopický teleobjektiv s rozlišením 64 Mpx, clonou f/2.6, optickou stabilizací obrazu a 3× optickým zoomem. Společnost OnePlus také použila multispektrální barevný senzor, který by měl pomoci s přesnou reprodukcí barev.

Globální premiéra

Country manažér značky OnePlus pro země Beneluxu, Alexander Vanderhaeghe, pro nizozemský web Hardware.info (zřejmě omylem) prozradil, že se globálního představení OnePlus 12 dočkáme 23. ledna. Původní článek byl už sice odstraněn, nicméně si ho už stihla všimnou zahraniční média. Kromě celosvětové premiéry OnePlus 12 bychom se měli dočkat ještě odlehčené verze OnePlus 12R a zřejmě i uvedení skládačky OnePlus Open.

Jen pár dní před OnePlus odhalí své vlajkové modely pro rok 2024 také jihokorejský Samsung. Stane se tak 17. ledna.