OnePlus Open: tenká a lehká skládačka s vlajkovými fotoaparáty

Značka OnePlus představila svůj první ohebný smartphone

OnePlus Open láká na prémiový design s tenkým a lehkým tělem

Těšit se můžete i na silnou sestavu fotoaparátů

Cena pro Evropu je stanovena na 1899 euro, v předobjednávkách však lze výrazně ušetřit

Na dnešní den připadla premiéra nových ohebných smartphonů od značek Oppo a OnePlus. Jejich společným dítětem je skládačka knížkové konstrukce, která bude v Číně dostupná jako Oppo Find N3, do zbytku světa se ale dostane jako OnePlus Open. Šéf společnosti Oppo Pete Lau v nedávném rozhovoru prozradil, že na návrhu tohoto pracovaly obě značky, přičemž každá z nich přinesla to nejlepší, co umí – OnePlus je zodpovědné za návrh hardwaru, Oppo zase přispělo designem a technologiemi fotoaparátu. Jak se jejich společné výtvor podařil?

OnePlus Open: tenká a lehká skládačka

Etalonem knížkových skládaček je Samsung Galaxy Z Fold, tudíž s ním bude OnePlus Open často porovnáván. A je nutné podotknout, že v některých papírových veličinách se musí Korejci sklonit před čínskou konkurencí. OnePlus Open je například tenčí a lehčí – v otevřeném stavu má v pase 5,8 mm, v zavřeném stavu 11,7 mm, hmotnost pak činí 245 gramů. Samsung naopak vede ve voděodolnosti – OnePlus u své novinky žádnou nedeklaruje.

Kruciální komponentou všech skládaček je kloub, a zde si dali vývojáři maximálně záležet. Pant Flexion Hinge je složen pouze z 69 dílů, což je výrazně méně než u přechozího modelu Oppo Find N2. OnePlus díky tomu deklaruje výdrž až 1 milionu přehnutí, což zatím žádný jiný výrobce neslíbil. Snad se vysoká trvanlivost kloubu projeví i v praxi.

Špatně si OnePlus nevede ani po stránce displejů. Na vnější stranu výrobce osadil 6,31″ obrazovku s rozlišením 1 116 × 2 484 pixelů – tvoří ji Super Fluid LTPO 3.0 AMOLED displej s adaptivní obnovovací frekvencí 10-120 Hz a maximálním jasem 1 400 nitů (v peaku až 2 800). Displej nabízí přesné zobrazení barev, dokáže zobrazit kompletní barevné spektrum DCI-P3.

Po rozevření telefonu na uživatele vykoukne 7,82″ zobrazovač Flexi Fluid s poměrem strany 1,08 ku jedné, v podstatě se tedy jedná o čtverec. I v tomto případě výrobce nasadil AMOLED panel s adaptivní obnovovací, která se tentokráte pohybuje mezi 1-120 Hz. Maximální jas je stejný jako v případě vnějšího zobrazovače, totožné jsou i jeho zobrazovací schopností. K dokonalosti tak chybí snad jen možnost ovládat displej stylusem.

OnePlus říká, že telefon je od základu navržen pro multitasking, a to díky funkci rozšířený displej, kterou má podporovat 95 procent běžných aplikací. Na vnitřní obrazovce lze spustit až tři aplikace najednou, a plynule měnit velikost jejich oken.

Pět očí s laděním od Hasselbladu

Dominantou zad je jednoznačně fotomodul. V případě OnePlus Open je tvořen rozměrným černým kruhem, který dává vzpomenout na legendární Lumii 1020 – oproti ní však modul obsahuje hned fotoaparáty:

48Mpx hlavní s optickou stabilizací a světelností f/1.7

48Mpx širokoúhlý s úhlem záběru 114°, světelností f/2.2 a schopností ostřit už od 3,5 cm

64Mpx s 3× optickým přiblížením (až 120 × digitálním) a světelností f/2.6

OnePlus se chlubí, že speciální snímač hlavního fotoaparátu (Sony LYTIA-T808) je vybavený dvouvrstvou tranzistorovou technologií, která díky přepracované architektuře pixelů slibuje lepší citlivost na světlo. Co se videa týče, OnePlus Open umí zaznamenávat maximálně 4K video při 60 fps.

Telefon obsahuje i dvě selfie kamerky – vnější má rozlišení 32 Mpx a světelnost f/2.4, vnitřní je pak 20megapixelová se světelností f/2.4. O ladění všech fotoaparátů a přidání speciálních fotografických funkcí se tradičně postarala legendární značka Hasselblad.

Snapdragon 8 Gen 2 a velmi rychlé paměti

Mozkem OnePlus Open je čipset Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2, což je záruka vysokého výkonu a nízké spotřeby. Sílu dodávají i rychlé paměti typu LPDDR5X a UFS 4.0, přičemž telefon bude dodáván s 16 GB RAM a 512GB úložištěm. RAM lze virtuálně rozšířit o 4, 8 nebo 12 GB, naopak úložiště je nerozšiřitelné.

Akumulátor v telefonu disponuje kapacitou 4805 mAh, podporováno je pouze klasické nabíjení kabelem, a to výkonem až 67 wattů. Z 1 na 100 procent lze telefon dobít za pouhých 42 minut. OnePlus Open se dále pyšní stereoreproduktory s certifikací Dolby Atmos a plnou bezdrátovou konektivitou zahrnující 5G, Wi-Fi 7/6E, Bluetooth 5.3, NFC a dokonce i infraport. Třešničkou na dortu je pak posuvný přepínač profilů.

Cena a dostupnost: v předobjednávkách lze výrazně ušetřit

OnePlus Open bude na evropském trhu dostupný pouze v zelené barvě a v jedné paměťové verzi s 16 GB RAM a 512GB úložištěm. Cena je stanovena na 1 899 eur (asi 46 800 korun), avšak v předobjednávkách lze výrazně ušetřit – stačí dnes zaplatit 99 eur (asi 2 500 korun) a zbytek telefonu doplatit mezi 20.-23. říjnem. Pokud tak učiníte, dostanete slevu 250 eur a ještě zdarma sluchátka OnePlus Buds 2 Pro v hodnotě 179 eur. Telefon samotný by měl být dostupný po 2. listopadu.