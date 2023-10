Důstojná konkurence pro Galaxy Z Fold 5? OnePlus Open pózuje na prvním videu.

Společnost OnePlus ukázala svůj první ohebný smartphone

Šéf značky ve videu pohovořil o jeho přednostech

Hlavním benefitem má být unikátní kloub opírající se o 600 patentů

Nebude chybět ani tradiční přepínač profilů na boku

Značka OnePlus chystá premiéru svého prvního ohebného smartphonu, který s největší pravděpodobností ponese označení OnePlus Open. Spekulovalo se, že čínská firma plánovala svoji skládačku odhalit už letos v létě, kvůli výměně dodavatele vnitřního ohebného displeje prý ale došlo k odložení na později. Nyní ale vše nasvědčuje tomu, že OnePlus Open je připraven vystoupit zpoza opony.

OnePlus Open se bude pyšnit supertenkou konstrukcí

Chystaná skládačka si v noci na dnešek odbyla svoji předpremiéru, a to poměrně netradičním způsobem. Značka OnePlus poslala jeden exemplář youtuberovi Lewisi Hilsentegerovi z kanálu Unbox Therapy, který jej jednak ukázal na videu, a při té příležitosti vyzpovídal šéfa značek OnePlus a Oppo Pete Laua.

První ukázka OnePlus Open pochopitelně neodhalila telefon v celé jeho kráse – neviděli jsme jej zapnutý a modul hlavního fotoaparátu je po celou dobu videa poměrně nevzhledně zakrytý. Potěšující ale je, že zbytek zařízení nezakrývá žádný masivní kryt, takže můžeme alespoň ocenit celkové proporce.

OnePlus Open je smartphone knížkového tvaru podobně jako Samsung Galaxy Z Fold. Zařízení působí v zavřeném stavu velmi tence, neboť se výrobci podařilo navrhnout kloub, který umožňuje dokonalé dovření bez jakékoliv mezery mezi oběma křídly. Do této štěrbiny lze vložit list papíru a s jeho pomocí vyzdvihnout telefon do vzduchu, což je působivé.

Šéf OnePlus se pochlubil, za tento jev může především propracovaný kloub. OnePlus a Oppo aktuálně drží více než 600 patentů týkajících se pantů ohebných smartphonů, z toho 45 patentů bylo podáno speciálně pro tento telefon. Oproti smartphonu Oppo Find N2 má nový pant obsahovat o 31 méně komponent, což se má projevit jednak na redukci velikosti a hmotnosti, ale také na celkově vyšší odolnosti. Podle Pete Laua se jedná o nejpokročilejší kloub současnosti.

Ve světě jako OnePlus, v Číně jako Oppo

Chystanou skládačku údajně navrhovali jak inženýři z OnePlus, tak inženýři z Oppo. Každá z těchto skupin prý přinesla to nejlepší ze svého know how – první jmenovaná se zaměřovala na hardware a celkový dojem z používání, druhá zase přispěla designem a technologiemi fotoaparátů. Poloviční rodová příslušnost k OnePlus bude znatelná na boku telefonu, kde najdeme tradiční posuvný přepínač profilů. Pete Lau rovněž slibuje konkurenceschopný fotoaparát a perfektní uživatelskou zkušenost – OnePlus údajně úzce spolupracuje s Googlem na adaptaci funkcí na velké displeje.

Lau rovněž potvrdil, že telefon vyrazí do světa pod prapory značek OnePlus i Oppo, přičemž větší množství zákazníků dostane přístup k první volbě. OnePlus Open tak bude pravděpodobně označení globální varianty, zatímco čínští zákazníci budou tento telefon nejspíše kupovat jako Oppo Find N3.

Pete Lau byl také dotázán na to, zda OnePlus připravuje i ohebné véčko, dočkal se však zamítavé odpovědi. OnePlus chce nejprve dostat svoji skládačku do rukou „profesionálů“ z řad finančníků, inženýrů, doktorů apod., tudíž flipový telefon v tuto chvíli není na pořadu dne.

Zatím jsme se nedozvěděli, kdy si má OnePlus Open odbýt svoji oficiální premiéru – počítáme s tím, že OnePlus bude ještě v příštích dnech vypouštět do světa střípky k vytvoření zájmu, a teprve poté přispěchá se slavnostním odhalením. Pravděpodobně se tak stane ještě tento měsíc.