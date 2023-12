V Číně stihne Vánoce, my si počkáme. OnePlus 12 má skvělou výbavu i odvážný design

OnePlus 12 se dočkalo oficiální premiéry pro čínský trh

Zaujme špičkovou výbavou, odvážným designem nebo fotoaparáty s puncem Hasselblad

Na mezinárodní trhy se OnePlus 12 podívá až v příštím roce

Čínská společnost OnePlus si schovávala oznámení vlajkového modelu až na konec roku, přičemž nyní se fanoušci dočkali, alespoň tedy ti v Číně. Tamní výrobci své vlajkové lodě většinou představují nejprve na domovském trhu, kde je po nich velká poptávka, přičemž světové premiéry se odehrávají až později, aby společnosti dokázaly uspokojit co nejvíce zájemců. Pokud jste sledovali všechny různé úniky informací týkající se OnePlus 12 v průběhu roku, patrně vás příliš nepřekvapíme – drtivá většina z nich se totiž trefila do černého. Nyní si to ale můžeme všechno shrnout hezky oficiálně: co všechno OnePlus 12 svým zájemcům nabídne?

Špičková výbava a odvážný design

Přední straně vévodí 6,82″ AMOLED LTPO panel s rozlišením QHD+ (1440 × 3168 pixelů, jemnost 510 ppi), adaptivní obnovovací frekvencí 120 Hz, Dolby Vision, HDR10+ a maximálním jasem s hodnotou 4 500 nitů. Společnost také tvrdí, že obrazovka OnePlus 12 má pokročilé ochranné prvky chránící oči – displej telefonu má mít melatoninovou ochranu, která má přispívat ke kvalitnějšímu spánku, pokud smartphone používáte před spaním. Telefon je také vybaven technologií Rain Water Touch, takže se vám bude telefon lépe používat s mokrýma rukama.

Uvnitř telefonu najdeme osmijádrový čipset Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3, 12/16/24 GB RAM a 256/512 GB/1 TB interní paměti. Z ostatní výbavy nechybí Bluetooth 5.4, optická čtečka otisků prstů ve vypínacím tlačítku, stereo reproduktory, Wi-Fi 7, infračervený port, NFC, USB 3.2 Gen 1 nebo baterie s kapacitou 5 400 mAh s podporou 100W drátového a 50W bezdrátového nabíjení. Společnost tvrdí, že baterie by měla být schopna udržet 80 % své kapacity po 1 600 nabíjecích cyklech.

Pravděpodobně nejzásadnější jsou ovšem fotoaparáty, které opět vyladila švédská legenda Hasselblad. Hlavní fotoaparát dostal senzor Sony LYT-808 s rozlišením 50 Mpx, clonu f/1.6 a optickou stabilizaci obrazu. K ruce mu je širokoúhlý fotoaparát s rozlišením 48 Mpx a clonou f/2.2 a také periskopický teleobjektiv s rozlišením 64 Mpx, clonou f/2.6, optickou stabilizací obrazu a 3× optickým zoomem. Společnost OnePlus také použila multispektrální barevný senzor, který by měl pomoci s přesnou reprodukcí barev na fotografiích. Na přední straně se ještě nachází 32Mpx selfie kamera.

Cena a dostupnost

OnePlus 12 bude k dispozici ještě letos, avšak nejprve v domovské Číně a to za cenu začínající na 4 299 jüanech (cca 16 300 Kč s daní) za základní konfiguraci, nicméně pokud chcete to nejlepší, tedy 24 GB RAM a 1 TB interní paměti, zaplatíte 5 799 jüanů (cca 22 tisíc Kč s daní). Na mezinárodní trhy se telefon dostane až v příštím měsíci.