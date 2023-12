Tesla se bude chovat jako iPhone. V případě nehody zavolá záchranku

Automobily Tesla jsou mezi fanoušky elektromobilů velmi populární – ostatně celý segment za současnou popularitu Muskově firmě dost vděčí. Podle mnohých jsou ale Tesly více chytré telefony než auta, ať už svým důrazem na moderní technologie, či nepříliš kvalitním zpracováním v porovnání s tradičními automobilkami. Nyní se do oblíbených vozů podívá funkce, u které se Musk zřejmě inspiroval u Applu a jeho SOS funkce, se kterou jako první přišel iPhone 14.

Tesla příští týden chystá vydat vánoční aktualizaci s několika velkými změnami, včetně té, která umožní vozům Tesla automaticky zavolat na tísňovou linku 911, pokud se při nehodě aktivují airbagy. Ve čtvrtek společnost oznámila, že aktualizace přijde příští týden, a vypíchla i další chystané funkce, jako je podpora Apple Podcasts, podpora náhlavní soupravy Bluetooth na zadní obrazovce, aktualizovaná verze parkovacího asistenta s 3D vizualizací a nové ukazatele mrtvého úhlu.

The 2023 Holiday Update rolls out next week

Here’s what’s coming…

Custom Lock Sounds

Replace the horn lock sound of your vehicle with another sound—like a screaming goat 🐐

LAN Party on Wheels

Play your favorite games on the rear touchscreen 🎮

Rear Screen Bluetooth… pic.twitter.com/Xl2Q6YgS2b

— Tesla (@Tesla) December 8, 2023