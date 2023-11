Tesla Cybertruck dorazí s neprůstřelnými okny. Má to ale háček

Cybertruck ve speciální verzi nabídne i odolná neprůstřelná okna, nepůjdou ale otevírat

Nejspíše se bude jednat o součást příplatkové výbavy tzv. „beast módu“

Vůz má být doručen prvním zájemcům už během několika dní, od jeho představení uběhly dlouhé čtyři roky

Asi málokdo si nepamatuje slavnostní odhalení Cybertrucku, kdy Elon Musk v rámci ukázky odolnosti skel nového vozidla musel rozpačitě vysvětlovat, proč se podařilo obě skla přímo na prezentaci rozbít. Od této události uplynuly téměř přesně 4 roky a první dodávky očekávaného elektromobilu by měly být konečně za dveřmi. Jen pár dní před předáním prvního vozu přichází server Business Insider s informací, že Cybertruck bude opravdu mít neprůstřelná okna. Rozhodně to ale nebude každý Cybertruck, navíc to bude mít drobný háček, který může mnohé zamrzet.

Opravdu neprůstřelná skla mají být k dispozici v rámci jakéhosi „beast módu“, takže se dá očekávat, že se bude jednat o příplatkovou výbavu. Zároveň okna nebude možné otevírat. Potenciální zájemci o nadprůměrné bezpečí si tedy budou muset svou volbu dobře rozmyslet. Nicméně je nutné zmínit také to, že žádné sklo nemůže být z podstaty materiálu neprůstřelné. Vždy je to spíše otázka, jaké munici může odolat a jaké už ne.

Karoserie odolá střele z „devítky“, samopal ale nezvládne

Ať už to s okny dopadne jakkoliv, Cybertruck má mít také neprůstřelnou karoserii. Ta má být pokryta speciální nerezovou ocelí, která prý odolá náboji ráže 9 mm. Není ale pravdou, že by nová Tesla měla zvládnout střely ze samopalu, jak se mohlo zdát po vypuštění obrázku od skupiny fanoušků značky ze Sillicon Valley. Elon Musk je ale nevyzpytatelný a těžko říct, co všechno se ve vývoji vozu za dlouhou dobu od prvního představení změnilo. Měli bychom to ale zjistit už během několika následujících dní.

