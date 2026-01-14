TOPlist

Tenhle pohled bolí. Apple v nové reklamě šoupe iPhonem o desku stolu

Jakub Fišer
Jakub Fišer 14. 1. 18:30
1
iPhone 17 Pro klouže po desce stolu v reklamě Apple Slide
  • Apple v nové reklamě demonstruje odolnost iPhonu 17 tím, že jím smýká po desce stolu
  • Půlminutový spot má ukázat 3× vyšší odolnost proti škrábancům v porovnání s minulou generací
  • Znovu skvěle natočená reklama je vtipná i nepříjemná zároveň, hraje si s psychologií diváků

Znáte ten pocit nezvyklého diskomfortu, když vy nebo někdo ve vašem okolí šoupe telefonem po stole displejem dolů? I když třeba máte na displeji ochranné sklíčko nebo fólii, ten zvláštní pocit doprovázený typickým šustivým zvukem většinu lidí nenechá v klidu. Apple tento psychologický jev využil ve své nové reklamě, v rámci které demonstruje odolnost nového iPhonu 17 Pro proti poškrábání.

Apple šoupe iPhonem o stůl

V reklamním spotu nazvaném prozaicky „Slide“ sledujeme jednání 7 lidí u masivního dlouhého dřevěného stolu. V jednu chvíli pošle postava z jednoho konce stolu svůj iPhone druhé straně, pěkně displejem dolů. Následuje zhruba 10sekundový záběr jak iPhone klouže po desce stolu, doprovázený typickým šustivým stolem, jak mobil rozráží mírně zaprášený povrch.



iPhone 17 Pro Max v oranžové barvě



Žena na protilehlé straně pak zvedne iPhone, uznale posoudí, že na něm není ani škrábanec a pošle jej po groteskně dlouhém stolu zpět. Samozřejmě znovu za zvuků nervydrásajícího šoupání. Následuje už jen proklamace, že iPhone 17 je oproti minulé generaci 3× odolnější proti škrábancům a také geniálně jednoduchý slogan „V pohodě, to je iPhone 17“.

Podle oficiálních informací celá řada iPhone 17 disponuje keramickou ochrannou displeje Ceramic Shield 2. generace, oproti minulé řadě z roku 2024 tedy nejspíš došlo k vylepšení. Přesto stojí za upozornění, že byste neměli iPhone či jakýkoliv jiný telefon takto šoupat po ne zcela čistém povrchu stolu, pultu nebo kuchyňské linky. V částečkách prachu mohou být i větší zrna nečistot, která v kombinaci s tlakem vyvíjeným na displej způsobí škrábanec. Jak to tak bývá, žádná ochrana, ani ta keramická, nezajistí 100% odolnost.

Kapitoly článku