Máte iPhone 17 Pro a trápí vás tahle nepříjemnost? Nejste v tom sami

Dominik Vlasák
Dominik Vlasák 1. 1. 8:00
iPhone 17 Pro Max v oranžové barvě
  • Někteří majitelé nejnovějších modelů iPhone 17 Pro (Max) narazili na kuriózní problém
  • Dle jejich tvrzení iPhony při nabíjení vydávají šumivý či syčivý zvuk
  • Apple na opravě pravděpodobně již pracuje, kdy se ale dočkáme, prozatím netušíme

Na moderní technologie máme jen ty nejvyšší nároky, přičemž dvojnásob to platí v případě prémiových vlajkových modelů. Apple nejenže není žádnou výjimkou, ale spíše je ještě pod větším drobnohledem, než jak tomu je v případě konkurence – zatímco v jejím případě jsou schopni uživatelé nějaké ty drobné nedostatky přehlédnout a mávnout nad nimi rukou, u Applu je při každém menším přešlapu hned oheň na střeše. Jinak tomu není ani v případě posledního problému, který tentokrát nesouvisí s měnící se barvou vybavených iPhonů, ale s problémy týkající se reproduktorů.

Šumí váš iPhone při nabíjení?

Majitelé telefonů iPhone 17 Pro a Pro Max hlásí potíže s reproduktory svých zařízení a stěžují si na statický nebo syčivý zvuk, který se objevuje při nabíjení telefonu. Na Redditu či oficiálním fóru Applu se o tomto problému vede řada diskusí, kde dotčení uživatelé uvádějí, že je slyšet znatelný statický šum „jako ze starého rádia“. Někteří lidé uvádějí, že ho slyší při přehrávání zvuku a snížení hlasitosti, zatímco jiní tvrdí, že šum je slyšitelný, i když z reproduktorů nic nehraje. V některých případech se při procházení webových stránek během nabíjení ‌iPhone‌ ozývá slabé praskání nebo syčení a někteří lidé slyší šum při nízké hlasitosti, i když ‌iPhone‌ není připojen k nabíječce.

Dotčení uživatelé uvádějí, že šum je slyšet u všech typů nabíječek, včetně oficiálních nabíječek přímo z dílny Applu. Problém se vyskytuje i u nabíječek MagSafe, ale uživatelé uvádějí, že statický šum je tišší. Odpojením iPhone od nabíječky se šum odstraní u uživatelů, kteří při nabíjení zaznamenávají statický šum. Někteří uživatelé iPhone 17 Pro vyměnili svá zařízení za nová, ale narazili na stejný problém.



Růžový iPhone v rukou vyděšeného uživatele (ilustrační obrázek)



Nepřehlédněte

Koupili si oranžový iPhone 17 Pro, nyní mají růžový. Uživatelé řeší, co s tím

Jeden uživatel Redditu kontaktoval podporu Applu a tvrdí, že problém byl předán technikům. V Cupertinu se zřejmě již pracuje na opravě, ale dosud vydané aktualizace iOS tento problém zřejmě neřeší. Podle většiny zpráv je zvuk velmi jemný, takže se může jednat o rozšířený problém, který si všimli pouze ti, kteří jsou na tento zvuk citliví. Narazili jste také na tento problém? Dejte nám vědět do komentářů.

Autor článku Dominik Vlasák
Dominik Vlasák
Nadšený redaktor, bláznivý cestovatel, fanoušek technologií a umělé inteligence, Star Wars a dobré kávy.

