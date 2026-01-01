Máte iPhone 17 Pro a trápí vás tahle nepříjemnost? Nejste v tom sami

- Někteří majitelé nejnovějších modelů iPhone 17 Pro (Max) narazili na kuriózní problém
- Dle jejich tvrzení iPhony při nabíjení vydávají šumivý či syčivý zvuk
- Apple na opravě pravděpodobně již pracuje, kdy se ale dočkáme, prozatím netušíme
Na moderní technologie máme jen ty nejvyšší nároky, přičemž dvojnásob to platí v případě prémiových vlajkových modelů. Apple nejenže není žádnou výjimkou, ale spíše je ještě pod větším drobnohledem, než jak tomu je v případě konkurence – zatímco v jejím případě jsou schopni uživatelé nějaké ty drobné nedostatky přehlédnout a mávnout nad nimi rukou, u Applu je při každém menším přešlapu hned oheň na střeše. Jinak tomu není ani v případě posledního problému, který tentokrát nesouvisí s měnící se barvou vybavených iPhonů, ale s problémy týkající se reproduktorů.
Šumí váš iPhone při nabíjení?
Majitelé telefonů iPhone 17 Pro a Pro Max hlásí potíže s reproduktory svých zařízení a stěžují si na statický nebo syčivý zvuk, který se objevuje při nabíjení telefonu. Na Redditu či oficiálním fóru Applu se o tomto problému vede řada diskusí, kde dotčení uživatelé uvádějí, že je slyšet znatelný statický šum „jako ze starého rádia“. Někteří lidé uvádějí, že ho slyší při přehrávání zvuku a snížení hlasitosti, zatímco jiní tvrdí, že šum je slyšitelný, i když z reproduktorů nic nehraje. V některých případech se při procházení webových stránek během nabíjení iPhone ozývá slabé praskání nebo syčení a někteří lidé slyší šum při nízké hlasitosti, i když iPhone není připojen k nabíječce.
Dotčení uživatelé uvádějí, že šum je slyšet u všech typů nabíječek, včetně oficiálních nabíječek přímo z dílny Applu. Problém se vyskytuje i u nabíječek MagSafe, ale uživatelé uvádějí, že statický šum je tišší. Odpojením iPhone od nabíječky se šum odstraní u uživatelů, kteří při nabíjení zaznamenávají statický šum. Někteří uživatelé iPhone 17 Pro vyměnili svá zařízení za nová, ale narazili na stejný problém.
Jeden uživatel Redditu kontaktoval podporu Applu a tvrdí, že problém byl předán technikům. V Cupertinu se zřejmě již pracuje na opravě, ale dosud vydané aktualizace iOS tento problém zřejmě neřeší. Podle většiny zpráv je zvuk velmi jemný, takže se může jednat o rozšířený problém, který si všimli pouze ti, kteří jsou na tento zvuk citliví. Narazili jste také na tento problém? Dejte nám vědět do komentářů.